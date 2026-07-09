OpenAI запустила GPT-Live — голосовую модель, способную слушать и говорить одновременно Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

GPT-Live-1 становится голосовой моделью по умолчанию для тарифов Go, Plus и Pro, а GPT-Live-1 mini

OpenAI представила GPT-Live — новое поколение голосовых моделей, которые теперь питают ChatGPT Voice. Функция уже развертывается глобально для юзеров iOS, Android и ChatGPT.com.

Что нового

Главное отличие GPT-Live — полнодуплексная архитектура: модель может слушать и говорить одновременно, а не по очереди, как это работало раньше. Благодаря этому разговор становится более естественным: во время диалога GPT-Live может показывать, что внимательно слушает, краткими репликами вроде «угу» или «да», поддерживать быстрый обмен репликами или просто молчать, когда собеседнику нужно время подумать.

По словам компании, это также самая умная голосовая модель OpenAI на сегодняшний день. Если запрос требует веб-поиска, более глубоких соображений или более сложной работы, GPT-Live незаметно делегирует задачу флагманской текстовой модели «за кулисами» — на момент запуска GPT-5.5 — и возвращает результат в разговор, когда он готов. Пока идет обработка, голосовая модель продолжает поддерживать разговор, чтобы не прерывать его поток.

Безопасность и ограничение

OpenAI сообщила о запуске долгосрочного мониторинга после релиза, сосредоточенного на эмоциональной привязанности пользователей — это продолжение предварительных исследований компании по аффективному использованию чат-ботов и эмоциональному благополучию.

Отдельно в компании отметили, что GPT-Live создан именно для разговора, а не для имитации голоса конкретного человека: модель использует набор заранее определенных голосов в ChatGPT, и имеет защиту от воспроизведения голоса реального человека.

Кому доступно

GPT-Live-1 становится голосовой моделью по умолчанию для тарифов Go, Plus и Pro, а GPT-Live-1 mini для бесплатных пользователей. Модель оптимизирована под самые популярные языки в ChatGPT, хотя для некоторых языков компания предупреждает о возможном неносительском акценте или пробелах в свободе речи. В настоящее время GPT-Live не поддерживает голосовое общение с видео или демонстрацией экрана, OpenAI обещает добавить эту возможность в ближайшее время.

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