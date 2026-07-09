Ford отзывает более 110 тысяч Mustang Сегодня 02:39 — Технологии&Авто

Ford отзывает более 110 тысяч Mustang

В США Ford объявил масштабный отзыв 110 626 автомобилей Mustang, Mustang GTD и электрических кроссоверов Mustang Mach-E из-за двух выявленных проблем безопасности. Компании проводятся с участием Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), а все работы для владельцев будут бесплатными.

Первая сервисная кампания

Первая сервисная кампания касается 67 842 автомобилей Mustang и Mustang GTD последних модельных лет.

По данным NHTSA, в этих авто стеклоочистители могут работать только на высокой скорости, а омыватель лобового стекла — отказывать в отдельных условиях низких температур. Это чревато ухудшением осмотра во время дождя, снега или обледенения стекла. Дилеры Ford должны проверить такие машины и при необходимости заменить необходимые детали.

Вторая сервисная кампания

Вторая кампания охватывает 42 784 электрических кроссовера Mustang Mach-E. У них может сломаться шестерня в заднем дифференциале, что приводит к потере привода.

В некоторых случаях автомобиль способен неконтролируемо покатиться, если его оставить без включенного стояночного тормоза. Регулятор отмечает, что обе ситуации повышают риск ДТП, поэтому Ford начал добровольный общенациональный отзыв.

Владельцы не будут платить за ремонт. Когда требуемые детали и процедуры будут доступны, официальные дилеры Ford бесплатно отремонтируют или заменят проблемные узлы. Проверить, попал ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по VIN-коду через Ford или базу данных NHTSA. График проведения работ еще согласовывается, а письма с сообщениями планируют разослать владельцам по почте.

Обе неисправности влияют на безопасность

В сложных погодных условиях водитель может потерять обзор из-за неэффективных стеклоочистителей, а отказ элементов трансмиссии способен выхвать внезапную потерю тяги или самопроизвольное движение авто.

Ford пытается устранить риски до того, как они приведут к серьезным инцидентам, а специалисты по безопасности советуют не медлить с посещением сервиса после получения уведомления об отзыве.

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