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Meta запустила Muse Image — генератор изображений, который сам ищет информацию и пишет себе промпт

Технологии&Авто
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Muse Image уже доступна в приложении Meta AI и meta.ai
Muse Image уже доступна в приложении Meta AI и meta.ai
Meta представила Muse Image и показала превью Muse Video — первых моделей для генерации медиа, созданных Meta Superintelligence Labs. Muse Image уже доступна в приложении Meta AI и meta. ai, в Instagram Stories в США и в WhatsApp в отдельных странах. Позже модель также появится у Facebook.

Агентная модель

Главное отличие Muse Image в том, что Meta описывает ее не просто как генератор изображений по текстовому запросу, а как агентную модель. Она может использовать инструменты, уточнять собственные результаты, запускать дополнительные шаги при генерации и тратить больше вычислений на более сложные запросы.
В частности, Muse Image имеет доступ к коду. Благодаря этому модель может создавать точные графики, QR-коды, схемы и другие элементы, которые обычно генераторам изображений часто даются плохо. Meta показывает пример, где модель сначала генерирует QR-код, проверяет его, а затем уже встраивает в иллюстрацию.
Meta запустила Muse Image — генератор изображений, который сам ищет информацию и пишет себе промпт

Использование поиска

Также Muse Image может использовать поиск, чтобы лучше работать с запросами, зависящими от актуальных фактов или реальных визуальных референсов. По словам Meta, доступ к поиску повышает точность генерации в задачах, связанных с текущими событиями, трендами или знаниями о реальном мире.
Отдельно компания выделяет способность Muse Image к самостоятельной доработке. Модель может заметить ошибку в созданном изображении, локально исправить деталь или сгенерировать новый вариант с нуля. Meta утверждает, что такое поведение не было специально запрограммировано, а сформировалось во время reinforcement learning, потому что самопроверка давала лучшие результаты.
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По внутренним данным Meta из Arena на 5 июля 2026 года Muse Image занимала второе место в рейтингах text-to-image, редактирование одного изображения и редактирование нескольких изображений по человеческим оценкам. Muse Video в рейтинге text-to-video занимала третье место.
Для изображений, созданных Muse Image в Meta AI и meta. ai, компания использует Content Seal — невидимую водяную маркировку, которая должна храниться даже после обрезки, сжатия, изменения размера или скриншота. Meta также готовит инструмент для проверки таких меток и планирует добавить Content Seal к видео.
По материалам:
mezha.media
ИИMeta
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