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Anthropic запустила Claude Cowork в веб-версии и на смартфонах

Технологии&Авто
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Anthropic запустила Claude Cowork в веб-версии и на смартфонах
Anthropic запустила Claude Cowork в веб-версии и на смартфонах
Anthropic представила Claude Cowork на смартфонах и веб-версии, что позволяет беспрепятственно продолжать работу между различными гаджетами.

Claude Cowork

Anthropic расширяет доступность своего искусственного интеллекта Claude Cowork. Если раньше он работал только как приложение для компьютера, то теперь доступно в веб-версии и на мобильных телефонах для пользователей подписки Max. Claude Cowork может построить финансовые отчеты, создать презентацию на основе записей звонков или проанализировать почту.
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Одним из главных изменений чата является синхронизация. Теперь можно начать работу за рабочим столом на компьютере, а проверить его статус на пути со смартфона и получить готовый результат на любом другом устройстве. Claude Cowork также может работать в фоновом режиме и без подключения к интернету, а задачу можно предложить заранее.

Когда откроется бета-доступ

Если во время работы системе нужно принять решение, которое зависит от вас, то она пришлет запрос на телефон. Бета-доступ будет постепенно открываться в течение нескольких недель, начиная с пользователей подписки Max. Кроме того, чтобы привлечь пользователей к тестированию больших задач, компания удвоила лимиты на использование Cowork до 5 августа 2026 года.
По материалам:
vctr.media
AnthropicClaude
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