Матч между Аргентиной и Египтом помог Google установить новый рекорд Сегодня 18:00 — Технологии&Авто

Рекордные показатели для Google

Поисковая система Google установила новый рекорд количества запросов благодаря Чемпионату мира по футболу. Всплеск активности был зафиксирован во вторник, 7 июля, а большинство запросов касались драматичного матча между Аргентиной и Египтом.

Об этом пишет Межа.

Google зафиксировал рекордное количество запросов

«Google Поиск побил все предыдущие рекорды использования и достиг наивысшего уровня сразу после того, как Аргентина забила победный гол», — написал в среду Ник Фокс, руководитель Google в подразделении Knowledge and Information.

Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final! — Nick Fox (@thefox) July 8, 2026

Фокс не поделился конкретными цифрами, но уточнил, что речь идет о «наибольшем количестве запросов в секунду» сразу после победного гола Аргентины.

Рекордные показатели для Google пришли в то время, когда ее традиционная поисковая система пытается противостоять чатам искусственного интеллекта, которые приобретают все большую популярность. Сейчас компания все еще удерживает 90% рынка поиска, стоимость ее акций за последний год более чем удвоилась, а рост выручки в первом квартале стал самым быстрым с 2022 года.

Какие запросы стали самыми популярными

Кроме запроса «Аргентина — Египет» рекордный всплеск фиксировали запросы:

«Аргентина — Колумбия»;

«Сколько голов на чемпионате мира забил Месси»;

«Кто еще играет сегодня на чемпионате мира»;

«Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира»;

«Как называется нарушение, когда игрок бьет другого игрока во время матча»;

«Это последний чемпионат мира для Месси»;

«Где состоится финал чемпионата мира»;

«Сколько результативных передач сделал Месси на чемпионате мира 2026 года»;

«Кто лучший футболист мира»;

«С кем Аргентина сыграет следующий матч на чемпионате мира».

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