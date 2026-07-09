Матч между Аргентиной и Египтом помог Google установить новый рекорд
Google зафиксировал рекордное количество запросов
Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final!— Nick Fox (@thefox) July 8, 2026
Какие запросы стали самыми популярными
- «Аргентина — Колумбия»;
- «Сколько голов на чемпионате мира забил Месси»;
- «Кто еще играет сегодня на чемпионате мира»;
- «Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира»;
- «Как называется нарушение, когда игрок бьет другого игрока во время матча»;
- «Это последний чемпионат мира для Месси»;
- «Где состоится финал чемпионата мира»;
- «Сколько результативных передач сделал Месси на чемпионате мира 2026 года»;
- «Кто лучший футболист мира»;
- «С кем Аргентина сыграет следующий матч на чемпионате мира».
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