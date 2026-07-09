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Матч между Аргентиной и Египтом помог Google установить новый рекорд

Технологии&Авто
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Рекордные показатели для Google
Рекордные показатели для Google
Поисковая система Google установила новый рекорд количества запросов благодаря Чемпионату мира по футболу. Всплеск активности был зафиксирован во вторник, 7 июля, а большинство запросов касались драматичного матча между Аргентиной и Египтом.
Об этом пишет Межа.

Google зафиксировал рекордное количество запросов

«Google Поиск побил все предыдущие рекорды использования и достиг наивысшего уровня сразу после того, как Аргентина забила победный гол», — написал в среду Ник Фокс, руководитель Google в подразделении Knowledge and Information.
Фокс не поделился конкретными цифрами, но уточнил, что речь идет о «наибольшем количестве запросов в секунду» сразу после победного гола Аргентины.
Рекордные показатели для Google пришли в то время, когда ее традиционная поисковая система пытается противостоять чатам искусственного интеллекта, которые приобретают все большую популярность. Сейчас компания все еще удерживает 90% рынка поиска, стоимость ее акций за последний год более чем удвоилась, а рост выручки в первом квартале стал самым быстрым с 2022 года.
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Какие запросы стали самыми популярными

Кроме запроса «Аргентина — Египет» рекордный всплеск фиксировали запросы:
  • «Аргентина — Колумбия»;
  • «Сколько голов на чемпионате мира забил Месси»;
  • «Кто еще играет сегодня на чемпионате мира»;
  • «Сколько раз Аргентина выигрывала чемпионат мира»;
  • «Как называется нарушение, когда игрок бьет другого игрока во время матча»;
  • «Это последний чемпионат мира для Месси»;
  • «Где состоится финал чемпионата мира»;
  • «Сколько результативных передач сделал Месси на чемпионате мира 2026 года»;
  • «Кто лучший футболист мира»;
  • «С кем Аргентина сыграет следующий матч на чемпионате мира».
По материалам:
mezha.media
Google
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