Затем пользователь сможет использовать искусственный интеллект, чтобы узнать, что он видел или слышал или вспомнить моменты в течение дня.
Дебаты из-за проблем конфиденциальности
Эти очки вызвали внутренние прения о том, как решать новые проблемы конфиденциальности, ведь те, кто их не носит, считают эту технологию навязчивой.
Отмечается, что в нынешних интеллектуальных очках Meta с искусственным интеллектом светодиод в углу рамки начинает светиться, что сигнализирует другим людям, когда пользователь фотографирует или снимает видео.