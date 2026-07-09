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Meta тестирует прототип «суперчувствительных» очков с искусственным интеллектом — FT

Технологии&Авто
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Компания продвигает новую линейку умных очков
Компания продвигает новую линейку умных очков
Американская компания Meta тестирует прототип «суперчувствительных» очков с искусственным интеллектом, которые будут использовать камеры и аудиозаписи, чтобы фиксировать каждое мгновение пользователя.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированных собеседников.
По словам нескольких источников, компания продвигает новую линейку умных очков, которые будут непрерывно записывать звук при фотографировании каждые несколько секунд.
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Затем пользователь сможет использовать искусственный интеллект, чтобы узнать, что он видел или слышал или вспомнить моменты в течение дня.

Дебаты из-за проблем конфиденциальности

Эти очки вызвали внутренние прения о том, как решать новые проблемы конфиденциальности, ведь те, кто их не носит, считают эту технологию навязчивой.
Отмечается, что в нынешних интеллектуальных очках Meta с искусственным интеллектом светодиод в углу рамки начинает светиться, что сигнализирует другим людям, когда пользователь фотографирует или снимает видео.
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Однако, по словам источников, в компании планируют не активировать этот светодиод во время использования камеры.
Это усложнит для прохожих понимание, когда их записывают, что потенциально усугубит проблемы конфиденциальности, связанные с этой технологией. Однако планы компании все еще могут измениться.
Meta отказалась комментировать «внутренние прототипы».
По материалам:
Укрінформ
MetaИИТехника
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