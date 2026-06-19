Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Apple согласилась сотрудничать с Intel в разработке и производстве собственных чипов на территории США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам Трампа, сделка станет важным шагом для возобновления позиций Intel на рынке производства полупроводников и усилит американское производство высокотехнологичной продукции.

Контракт с Apple может обеспечить Intel стабильный спрос со стороны одного из самых крупных производителей потребительской электроники в мире. Для Apple сотрудничество позволяет диверсифицировать производство чипов и уменьшить зависимость от тайваньской компании TSMC.

В то же время, Трамп не уточнил, какие именно чипы Intel будет производить для Apple.

Рынок отреагировал ростом

После заявления президента США акции Intel выросли на 7%, продолжив стремительный рост компании в текущем году. Акции Apple также прибавили около 0,8%.

Как отмечает Reuters, еще в мае The Wall Street Journal сообщала о предварительной договоренности между Intel и Apple по производству части чипов американской компании. Официально ни одна из сторон информацию пока не комментировала.

УНН По материалам:

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