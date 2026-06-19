0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США

Фондовый рынок
24
Apple согласилась сотрудничать с Intel в разработке и производстве собственных чипов на территории США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters, пишет УНН.
По словам Трампа, сделка станет важным шагом для возобновления позиций Intel на рынке производства полупроводников и усилит американское производство высокотехнологичной продукции.
Контракт с Apple может обеспечить Intel стабильный спрос со стороны одного из самых крупных производителей потребительской электроники в мире. Для Apple сотрудничество позволяет диверсифицировать производство чипов и уменьшить зависимость от тайваньской компании TSMC.
В то же время, Трамп не уточнил, какие именно чипы Intel будет производить для Apple.

Рынок отреагировал ростом

После заявления президента США акции Intel выросли на 7%, продолжив стремительный рост компании в текущем году. Акции Apple также прибавили около 0,8%.
Как отмечает Reuters, еще в мае The Wall Street Journal сообщала о предварительной договоренности между Intel и Apple по производству части чипов американской компании. Официально ни одна из сторон информацию пока не комментировала.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems