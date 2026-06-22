СМИ пишут, что Prostor прекращает работу в Украине. Что говорят в компании

С 1 июля 2026 г. компания начнет поэтапное закрытие торговых точек. В Prostor назвали это решение сложным и извинились за невозможность сообщить об изменениях ранее.
«Мы глубоко ценим тот путь, который прошли вместе с вами, и стремимся завершить все текущие процессы максимально корректно и прозрачно», — отметили в компании.
Причины не разглашают
Причины прекращения операционной деятельности компания не раскрывает.
В то же время в Prostor подчеркнули, что выполнят все финансовые обязательства перед партнерами в полном объеме. После завершения сотрудничества компания планирует оформить необходимые документы, в частности дополнительные соглашения о прекращении действия договоров и акты сверки.
В течение 21 года ритейлер развивал сеть магазинов косметики, товаров по уходу и бытовой химии. По итогам 2025 года компания завершила год с 468 магазинами в 22 регионах страны.
Что говорят в компании
«Информация, которая сейчас распространяется в медиа о прекращении работы сети Prostor, преждевременна и представлена без официальной позиции компании», — сказано в сообщении на Facebook-странице компании.
Так отмечается, что Prostor продолжает работу: магазины обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками.
«Как и любой крупный украинский бизнес в условиях военного положения и сложной рыночной ситуации, компания анализирует различные сценарии дальнейшей работы сети, включая оптимизацию операционной модели, формата присутствия и коммерческой стратегии. Окончательные решения по будущей модели работы пока не объявлялись», — добавили в Prostor.
Что известно о массовом закрытии магазинов в Украине
Напомним, ранее Finance.ua писал, что анализ закрытия торговых сетей и сокращение присутствия региональных ритейлеров за последние два месяца свидетельствует о падении покупательной способности, логистических трудностях и изменении стратегических приоритетов международных брендов.
В сегменте спортивной индустрии зафиксировано прекращение деятельности сети Reebok в Украине. С мая 2026 года работу завершают последние два магазина лицензионного бренда в столичных ТРЦ Retroville и SkyMall.
Параллельно с этим в марте текущего года FLO Retailing также свернул работу последнего магазина спортивной одежды InStreet, работавшего в ТРЦ Respublika Park.
Аналогичное решение принял и бренд Koton, который после восьми лет работы закрывает два магазина в Украине.
Львовская сеть супермаркетов «Арсен», работавшая на рынке в течение 24 лет, официально объявила о прекращении деятельности. В компании назвали это плановым завершением розничного направления бизнеса.