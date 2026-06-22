Для обеспечения стабильного качества топлива TurbOil использует свои логистические возможности и многолетний опыт управленческой команды. Это позволяет контролировать весь путь продукта — от загрузки на нефтеперерабатывающем заводе до его поступления в резервуары АЗК и заправки автомобиля клиента.
Компания поставляет горючее, импортированное железнодорожным и автомобильным транспортом с высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов Литвы, Польши и Германии. Для новых комплексов закуплено современное технологическое оборудование, топливораздаточные колонки и оборудование от ведущих производителей отрасли.