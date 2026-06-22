На топливный рынок Украины вышла новая сеть — детали Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

На топливный рынок Украины вышла новая сеть — детали

19 июня во Львове прошло официальное открытие первого автозаправочного комплекса новой украинской сети TurbOil.

Первая АЗК бренда расположена по адресу проспект Червоной Калины, 13А.

Подробности

TurbOil выходит на украинский топливный рынок с фокусом на главные потребности водителей: качественное горючее, справедливая цена и удобный сервис.

Для обеспечения стабильного качества топлива TurbOil использует свои логистические возможности и многолетний опыт управленческой команды. Это позволяет контролировать весь путь продукта — от загрузки на нефтеперерабатывающем заводе до его поступления в резервуары АЗК и заправки автомобиля клиента.

Компания поставляет горючее, импортированное железнодорожным и автомобильным транспортом с высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов Литвы, Польши и Германии. Для новых комплексов закуплено современное технологическое оборудование, топливораздаточные колонки и оборудование от ведущих производителей отрасли.

Читайте также Эксперт рассказал, каких цен на АЗС ожидать

Открытие первой АЗК во Львове положило начало развитию сети TurbOil. В ближайшей перспективе компания планирует открыть 25 автозаправочных комплексов в разных регионах Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.