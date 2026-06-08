Эксперт рассказал, каких цен на АЗС ожидать Сегодня 09:15 — Энергетика

Эксперт рассказал, каких цен на АЗС ожидать

В Украине в ближайшие недели ожидается снижение цен на топливо. Дизельное топливо может подешеветь до 82−85 гривен за литр в зависимости от сети АЗС, а стоимость бензина снизится примерно на 3 гривны.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Лёушкин в комментарии УНИАН рассказал, что тенденция к снижению стоимости топлива уже сформировалась и в ближайшее время должна сохраняться.

«Ожидаем, что цены должны быть на уровне 85 гривен по дизелю. По бензину они должны оставаться, как сейчас. Потому что в настоящее время есть определенная нагрузка дополнительно по закупке вступивших в норму новых бензинов E5 и E10 (европейская норма процента содержания спирта в автомобильном бензине, — УНИАН). Поэтому сейчас цены по бензину будут проседать очень быстро». эксперт.

Он отметил, что на рынок оказывает значительное влияние геополитическая ситуация. В отсутствие серьезных потрясений на Ближнем Востоке цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне, что будет обеспечивать относительную стабильность на украинских АЗС.

«Если ничего страшного, никто никого не бомбит в Иране и Персидском заливе, то цены на нефть будут держаться где-то на уровне 95 долларов, что равняется тем ценам, которые я назвал у нас на колонках. Таким образом, мы видим определенную стабильность. Но это ненадолго, это на два месяца», — отметил он.

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По прогнозу Лёушкина, примерно в августе ситуация может измениться. Он ожидает сокращение резервных запасов нефти в мире, что способно подтолкнуть котировки «черного золота» до 105−110 долларов за баррель.

«Где-то в августе будет очередная история с тем, что исчерпываются резервные запасы. Будет не хватать нефти в мире. Если не откроют Ормузский пролив, то будет повышение. Где-то 105−110 долларов за баррель. Но это ближе к августу. Месяц-полтора мы будем наблюдать определенное снижение цены», — сказал он.

Говоря о стоимости дизельного топлива на украинских АЗС, эксперт отметил, что цены будут отличаться в зависимости от сети. На крупных сетях АЗС цены будут в среднем составлять 85 грн. за литр, а на меньших — 82 грн. за литр. В то же время уже в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть горючее снова подорожает примерно до 90−92 грн за литр.

«В процентном соотношении рост будет где-то на 10%. Это будет возврат к цене 90−92 гривны», — подытожил Леушкин.

УНІАН По материалам:

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