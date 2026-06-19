Доля инвесторов X в SpaceX достигла $100 млрд после серии сделок Маска Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

Маск купил Twitter в октябре 2022-го за $44 млрд

Инвесторы, которые вместе с Илоном Маском покупали X, теперь зарабатывают около 200% прибыли от своих инвестиций в акционерный капитал.

Пакет приближается к $100 млрд, подсчитал Bloomberg

Инвестиции в Twitter

Маск купил Twitter в октябре 2022-го за $44 млрд, из которых около $33,5 млрд — собственные и привлеченные средства покупателей, еще примерно $10 млрд внесли посторонние инвесторы, а сама компания осталась с долгом около $13 млрд. Тогда сделка казалась переплатой: рекламный рынок просел, фонд Fidelity списал свою долю ниже цены покупки, а Маск через неделю после закрытия уволил половину штата.

Среди тех, кто заходил в капитал или переносил свои доли — Ларри Эллисон, Andreessen Horowitz, благотворительный фонд Билла Акмана, саудовский принц Альвалид бин Талал, 8VC, Sequoia Capital, Шон Комбс и основатель Twitter Джек Дорси.

Прибыль инвесторов

Самое важное здесь то, что прибыль инвесторов появилась не из-за прорыва самого X. По данным Bloomberg, рост аудитории платформы остановился, а рекламный бизнес до сих пор не возобновился после кризиса. То есть прибыль поступила из ряда сделок, которые провел сам Маск.

Так, в марте 2025-го он слив X со своим AI-стартапом xAI, оценив xAI в $80 млрд, а X — в $44 млрд с долгами. В феврале 2026-го эту объединенную компанию присоединили к SpaceX. В результате владельцы X получили около 5% всего SpaceX.

Это также показывает, как работает экосистема приватных активов Маска. Одни и те же инвесторы заходят в разные его компании и могут компенсировать потери в одном активе посредством роста другого. Для части рынка это выглядит как плюс. Для имеющихся акционеров SpaceX — не обязательно, потому что их доли размыли.

12 июня SpaceX провела IPO по $135 за акцию и привлекла $75 млрд. На цене размещения 5% стоили около $88 млрд, но акции после дебюта пошли вверх и подтолкнули оценку компании до $2 трлн — уровня, на котором доля инвесторов X приближается к тем же $100 млрд.

Альвалид говорит, что его пакет в SpaceX стоит более $4 млрд — в 7 раз больше начальных вложений. Инвестор Twitter и CEO Gerber Kawasaki Росс Гербер оценивает свою отдачу в 2,5−3 раза.

📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.