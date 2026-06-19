0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доля инвесторов X в SpaceX достигла $100 млрд после серии сделок Маска

Фондовый рынок
1
Маск купил Twitter в октябре 2022-го за $44 млрд
Маск купил Twitter в октябре 2022-го за $44 млрд
Инвесторы, которые вместе с Илоном Маском покупали X, теперь зарабатывают около 200% прибыли от своих инвестиций в акционерный капитал.
Пакет приближается к $100 млрд, подсчитал Bloomberg.

Инвестиции в Twitter

Маск купил Twitter в октябре 2022-го за $44 млрд, из которых около $33,5 млрд — собственные и привлеченные средства покупателей, еще примерно $10 млрд внесли посторонние инвесторы, а сама компания осталась с долгом около $13 млрд. Тогда сделка казалась переплатой: рекламный рынок просел, фонд Fidelity списал свою долю ниже цены покупки, а Маск через неделю после закрытия уволил половину штата.
Среди тех, кто заходил в капитал или переносил свои доли — Ларри Эллисон, Andreessen Horowitz, благотворительный фонд Билла Акмана, саудовский принц Альвалид бин Талал, 8VC, Sequoia Capital, Шон Комбс и основатель Twitter Джек Дорси.
Место для вашей рекламы

Прибыль инвесторов

Самое важное здесь то, что прибыль инвесторов появилась не из-за прорыва самого X. По данным Bloomberg, рост аудитории платформы остановился, а рекламный бизнес до сих пор не возобновился после кризиса. То есть прибыль поступила из ряда сделок, которые провел сам Маск.
Так, в марте 2025-го он слив X со своим AI-стартапом xAI, оценив xAI в $80 млрд, а X — в $44 млрд с долгами. В феврале 2026-го эту объединенную компанию присоединили к SpaceX. В результате владельцы X получили около 5% всего SpaceX.
Это также показывает, как работает экосистема приватных активов Маска. Одни и те же инвесторы заходят в разные его компании и могут компенсировать потери в одном активе посредством роста другого. Для части рынка это выглядит как плюс. Для имеющихся акционеров SpaceX — не обязательно, потому что их доли размыли.
12 июня SpaceX провела IPO по $135 за акцию и привлекла $75 млрд. На цене размещения 5% стоили около $88 млрд, но акции после дебюта пошли вверх и подтолкнули оценку компании до $2 трлн — уровня, на котором доля инвесторов X приближается к тем же $100 млрд.
Альвалид говорит, что его пакет в SpaceX стоит более $4 млрд — в 7 раз больше начальных вложений. Инвестор Twitter и CEO Gerber Kawasaki Росс Гербер оценивает свою отдачу в 2,5−3 раза.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
vctr.media
МаскИнвестицииSpaceX
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems