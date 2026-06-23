Samsung перестала быть самой дорогой компанией Южной Кореи впервые с 2000 года 23.06.2026, 01:22 — Фондовый рынок

SK Hynix обошла Samsung Electronics

Компания SK Hynix обошла Samsung Electronics по рыночной капитализации и стала самой дорогой листинговой компанией Южной Кореи. Это ознаменовало кардинальные изменения для производителя чипов, который еще два десятилетия назад едва не обанкротился из-за огромных долгов.

Об этом сообщает Reuters.

Что об этом известно

В ходе торгов акции SK Hynix выросли на 5,7%, что подняло рыночную стоимость компании до 2082,5 трлн вон (около 1,35 трлн долларов). В то же время капитализация Samsung Electronics составила 2081,3 трлн вон. Несмотря на то, что в Samsung призывают считать стоимость вместе с привилегированными акциями, что увеличило ее до 2252 трлн вон, рынок зафиксировал символическое изменение лидера — Samsung удерживала первую позицию в рейтинге с 2000 года.

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Стремительный взлет SK Hynix связан с глобальным бумом в области искусственного интеллекта. Компания вовремя сделала ставку на разработку микросхем памяти высокой пропускной способности (HBM), которые критически важны для ИИ-систем и поставляются таким гигантам, как Nvidia и Google. Только за текущий год акции SK Hynix взлетели более чем на 340%, что позволило компании опередить по стоимости не только Samsung, но и американскую Micron.

Факторы рыночного роста и финансовые показатели SK Hynix

Этот успех стал отображением масштабных изменений полупроводниковой индустрии и результатом долгосрочной стратегии компании. Основные этапы трансформации и факторы лидерства SK Hynix:

Предотвращение банкротства: в 2002 году предприятие находилось на грани продаж компании Micron из-за огромных задолженностей, после чего почти на десять лет перешло под контроль кредиторов, а его акции обесценились до минимума.

Инвестиционный риск: пока полупроводниковая отрасль переживала очередной кризис перепроизводства, руководство SK Hynix продолжало вливать средства в развитие технологии HBM (вертикально расположенных микросхем с высокой скоростью и низким энергопотреблением).

Финансовое восстановление: после тяжелого 2023 года с операционным убытком в 7,73 трлн вон, компания зафиксировала историческую операционную прибыль в 23,5 трлн вон в 2024 году благодаря контрактам с Microsoft, Google и Meta.

Завоевание рынка: на 2025 год SK Hynix заняла 61% мирового рынка микросхем HBM, опередив Micron (21%) и Samsung Electronics (17%).

Глава конгломерата SK Group Че Тий Вон отметил, что разработка HBM полностью изменила правила игры в индустрии. Если раньше чипы памяти разных брендов были взаимозаменяемыми, то теперь без технологий SK Hynix современные ИИ-модели типа ChatGPT просто не смогут корректно функционировать. В настоящее время компания рассматривает возможность листинга на американской бирже Nasdaq для привлечения дополнительного глобального капитала.

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