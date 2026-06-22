Эксперты назвали лучшие смартфоны с поддержкой стилуса в 2026 году 22.06.2026, 02:07 — Технологии&Авто

Samsung Galaxy S26 Ultra

С развитием мобильных технологий и появлением больших сенсорных дисплеев стилусы снова приобрели популярность.

Если когда-то они использовались преимущественно из-за особенностей резистивных экранов, то сегодня стали удобным инструментом для работы, создания заметок, рисования и точного управления устройствами. Среди современных моделей эксперты выделяют три стилуса, которые обеспечивают лучший пользовательский опыт и широкие возможности для творчества и повседневных задач.

Об этом пишет издание BGR

Moto G Stylus 2026

Эта модель, представленная весной 2026 года, предлагает сбалансированные характеристики по цене от 500 долларов.

6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит.

Активный стилус (AES) встроен в корпус смартфона.

Разъем для наушников и слота для карт памяти microSD.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.

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Samsung Galaxy S26 Ultra

Для пользователей, которым необходим максимальный уровень производительности и лучшая технология для письма, Galaxy S26 Ultra остается лидером рынка. Устройство основано на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащено 6,9-дюймовым QHD+ экраном.

Главным преимуществом является фирменный S Pen с технологией Wacom EMR, обеспечивающий 4096 уровней чувствительности к нажатию. Это делает его лучшим решением для заметок и профессионального рисования на мобильном устройстве.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Несмотря на выход более новых поколений, именно Galaxy Z Fold 6 остается актуальным выбором для тех, кто ищет поддержку стилуса в формате сложного смартфона. Благодаря 7,6-дюймовому внутреннему экрану, пользователь получает гораздо больше пространства для работы с документами и графикой.

Следует учитывать, что стилус S Pen не входит в комплект поставки и покупается отдельно, однако широкий выбор аксессуаров позволяет подобрать бюджетные варианты сторонних производителей.

prostomob По материалам:

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