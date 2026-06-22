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Эксперты назвали лучшие смартфоны с поддержкой стилуса в 2026 году

Технологии&Авто
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Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
С развитием мобильных технологий и появлением больших сенсорных дисплеев стилусы снова приобрели популярность.
Если когда-то они использовались преимущественно из-за особенностей резистивных экранов, то сегодня стали удобным инструментом для работы, создания заметок, рисования и точного управления устройствами. Среди современных моделей эксперты выделяют три стилуса, которые обеспечивают лучший пользовательский опыт и широкие возможности для творчества и повседневных задач.
Об этом пишет издание BGR.

Moto G Stylus 2026

<a href="https://www.androidcentral.com/phones/motorola/moto-g-stylus-2026-launch">www.androidcentral.com/phones/motorola/moto-g-stylus-2026-launch</a>
www.androidcentral.com/phones/motorola/moto-g-stylus-2026-launch
Эта модель, представленная весной 2026 года, предлагает сбалансированные характеристики по цене от 500 долларов.
  • 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит.
  • Активный стилус (AES) встроен в корпус смартфона.
  • Разъем для наушников и слота для карт памяти microSD.
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт.
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Samsung Galaxy S26 Ultra

<a href="https://www.uitech.com.ua/tech-smartfoni/samsung-galaxy-s26-ultra-data-vyhody-tsina-2026/">www.uitech.com.ua/tech-smartfoni/samsung-galaxy-s26-ultra-data-vyhody-tsina-2026/</a>
www.uitech.com.ua/tech-smartfoni/samsung-galaxy-s26-ultra-data-vyhody-tsina-2026/
Для пользователей, которым необходим максимальный уровень производительности и лучшая технология для письма, Galaxy S26 Ultra остается лидером рынка. Устройство основано на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащено 6,9-дюймовым QHD+ экраном.
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Главным преимуществом является фирменный S Pen с технологией Wacom EMR, обеспечивающий 4096 уровней чувствительности к нажатию. Это делает его лучшим решением для заметок и профессионального рисования на мобильном устройстве.

Samsung Galaxy Z Fold 6

<a href="https://www.techadvisor.com/article/2130340/samsung-galaxy-z-fold-6.html">www.techadvisor.com/article/2130340/samsung-galaxy-z-fold-6.html</a>
www.techadvisor.com/article/2130340/samsung-galaxy-z-fold-6.html
Несмотря на выход более новых поколений, именно Galaxy Z Fold 6 остается актуальным выбором для тех, кто ищет поддержку стилуса в формате сложного смартфона. Благодаря 7,6-дюймовому внутреннему экрану, пользователь получает гораздо больше пространства для работы с документами и графикой.
Следует учитывать, что стилус S Pen не входит в комплект поставки и покупается отдельно, однако широкий выбор аксессуаров позволяет подобрать бюджетные варианты сторонних производителей.
По материалам:
prostomob
Смартфоны
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