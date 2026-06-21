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Названы 5 лучших бюджетных смартфонов (фото)

Технологии&Авто
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Лучшие недорогие телефоны 2026 года практически для любого бюджета
Лучшие недорогие телефоны 2026 года практически для любого бюджета
Обозреватели CNET протестировали ряд бюджетных смартфонов, определив самые лучшие модели в разных ценовых категориях — от $200 до $500. В список вошли устройства от Apple, Google, Motorola и Samsung.
Несмотря на рост цен на электронику из-за ИИ-бума, производители продолжают выпускать модели, обеспечивающие опыт, близкий к более дорогим телефонам, включая качественные камеры, длительную поддержку ПО и достаточную производительность для большинства задач.

Google Pixel 10A

Google Pixel 10A позиционируется как лучший вариант с бюджетом до $500 благодаря регулярным обновлениям Android, превосходной камере типа «наведи-сними» и целому ряду ИИ-фишек.
Смартфон также отличается удобством перехода с iPhone на Android благодаря функции QuickShare, позволяющей передавать фото и файлы, аналогично AirDrop.
Google Pixel 10A
Google Pixel 10A
При этом он уступает более дорогому Pixel 10 в плане производительности и не имеет телеобъектива, что делает его менее универсальным для требовательных пользователей, но все еще оптимальным выбором для тех, кто хочет простой и качественный смартфон без лишних сложностей.

iPhone 17E

iPhone 17E за $599 рассчитан на пользователей, переходящих с более старых моделей iPhone, таких как iPhone SE или iPhone 11, и хотят получить современный опыт iOS с мощным процессором A19 и поддержкой MagSafe.
iPhone 17E
iPhone 17E
Устройство также предлагает 256 ГБ памяти в базовой версии и обновленную защиту Ceramic Shield 2, сохраняя при этом знакомый дизайн эпохи iPhone 14. Многие Android-телефоны из этого списка предлагают больше возможностей за меньшие деньги, но если вам обязательно нужна iOS-, выбор сводится к 17E.

Motorola Moto G Stylus (2025)

Moto G Stylus 2025 в сегменте до $400 делает ставку на сочетание цены и функциональности, предлагая стилус и быструю 68-ваттную зарядку, редко встречающуюся в этом классе. Телефон также показывает достойные результаты в части фотографии благодаря фирменной системе обработки изображений Motorola.
Motorola Moto G Stylus (2025)
Motorola Moto G Stylus (2025)
В то же время, его процессор уступает конкурентам из списка по скорости, а ограниченная поддержка обновлений — всего 2 года ОС Android — делает его менее привлекательным для долгосрочного использования.

Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G стоимостью до $200 ориентирован на максимально доступный сегмент, предлагая большой экран, базовую производительность и достаточно хорошие фото при хорошем освещении. Однако его главным преимуществом считается длительная поддержка — 6 лет обновления системы и безопасности, что необычно для такой цены.
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G
При этом смартфон заметно ограничен в многозадачности и может работать медленно при высокой нагрузке, поэтому он подходит прежде всего для звонков, сообщений и простых задач.

Motorola Razr (2025)

Отличный выбор для тех, кто хочет купить свой первый складной смартфон: предлагает внешний экран 4 дюйма для быстрых действий на ходу и большой внутренний экран размером 6,9 дюйма. Устройство отличается дизайном с разными вариантами отделки корпуса и достойной камерой.
Motorola Razr (2025)
Motorola Razr (2025)
При этом его производительность ниже, чем у аналогов по той же цене, а срок обновлений короче, чем у конкурентов типа Samsung Z Flip, что делает его скорее стильным, чем максимально практичным выбором.
По материалам:
УНІАН
СмартфоныSamsungAppleGoogle
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