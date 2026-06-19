Какие цены на АЗС 19 июня: где снизили (инфографика) Сегодня 14:15 — Энергетика

Какие цены на АЗС 19 июня: где снизили (инфографика)

На SOCAR и «Укрнафте» ценовая ситуация не изменилась по сравнению с 18 июня. А вот OKKO и WOG снизили цены на дизель и автогаз.

На АЗС OKKO и WOG обычный евродизель и брендовые позиции (Pulls, Mustang) подешевели ровно на 1,00 грн/литр. Также эти сети снизили стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/литр.

На SOCAR и «Укрнефти» ценники не изменились.

Цены на все марки бензина (А-95, премиальный 95-й и сотый) во всех четырех сетях за сутки не изменились.

Ранее эксперт предупредил , что уже в конце лета рынок может столкнуться с новой волной удорожания.

«Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это уборочная, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке», — пояснил Лёушкин. Он подчеркнул, что из-за геополитических рисков долгосрочные прогнозы по стоимости топлива остаются очень условными, ведь ситуация на рынке может измениться в любой момент.

Об этом заявил владелец и CEO UPG Владимир Петренко. По его словам, переход к бензинам с 7−10% биоэтанола может прибавить примерно 4 грн в стоимость одного литра горючего. С 1 июля 2026 года в Украине может вырасти стоимость бензина из-за ужесточения требований к содержанию биоэтанола в топливе.Об этом заявил владелец и CEO UPG Владимир Петренко. По его словам, переход к бензинам с 7−10% биоэтанола может прибавить примерно 4 грн в стоимость одного литра горючего.

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