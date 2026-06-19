Какие цены на АЗС 19 июня: где снизили (инфографика)

Ранее эксперт предупредил, что уже в конце лета рынок может столкнуться с новой волной удорожания.
«Август-сентябрь — это пиковая нагрузка на рынок в северном полушарии. Это уборочная, высокий сезон, и в этот период растет потребление и напряжение на рынке», — пояснил Лёушкин. Он подчеркнул, что из-за геополитических рисков долгосрочные прогнозы по стоимости топлива остаются очень условными, ведь ситуация на рынке может измениться в любой момент.
С 1 июля 2026 года в Украине может вырасти стоимость бензина из-за ужесточения требований к содержанию биоэтанола в топливе. Об этом заявил владелец и CEO UPG Владимир Петренко. По его словам, переход к бензинам с 7−10% биоэтанола может прибавить примерно 4 грн в стоимость одного литра горючего.