Как пережить новый скачок цен на топливо: прогноз для автомобилистов Сегодня 09:50 — Энергетика

Прогноз цен на топливо осенью

Ситуация на рынке топлива Украины летом 2026 остается достаточно напряженной. Например, за период с 20 июля по 8 августа средние розничные цены выросли на 4,5−5 гривен за литр бензина и более чем на 13 гривен за литр дизеля. Также больше, чем на 3 гривны, стал дороже автогаз.

Почему так вышло? Какие внутренние и внешние факторы побуждали к столь стремительному росту топлива? Какие тренды этого рынка можно определить и чего ждать уже осенью?

Глобальные и региональные причины и их решение

То, что мир штормит после начала боевых действий на Ближнем Востоке и были угрозы блокирования Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, конечно, не смогло не повлиять на формирование напряженной ситуации на рынке топлива. Эти факторы и привели к росту цен на нефть, как понятное последствие — увеличение стоимости нефтепродуктов.

Но есть и свои региональные и украинские причины: во-первых, это рекордное обмеление Дуная, снизившее нагрузку барж с топливом на 30−50%. Суда просто не могут добраться до наших крупных портов в Одесской области. Однако это не все в смысле логистики. Из-за сильной жары, которая бурлила не только в Украине, но в Европе, польская железная дорога ограничила движение. Ведь деформируются пути, поэтому и вводятся ограничения на скорость и вес поездов. Также поляки говорят о массовых аварийных сбоях в работе в энергосети. «Укрзализныця» пытается решать эти вопросы с польскими коллегами. Так, были оперативно согласованы графики пропуска цистерн на стыках Ягодин-Дорогуск и Мостиска 2-Медика (в «окна», когда температура самая низкая).

Ряд факторов повлиял на то, что цены на топливо существенно выросли

Относительно польского направления: также импортеры согласовали из-за пробок перебрасывать часть бензина и дизтоплива на автобензовозы. Хотя это и частично спасает ситуацию, но в большинстве своем не решает проблемы. Чтобы решить эти вопросы, сегодня Украина рассматривает альтернативные пути доставки и закупки топлива. В первую очередь речь идет о Румынии и Словакии. Причем, первая из них должна стать ключевой в логистике нефтепродуктов.

Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, известный эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев отмечает, что сравнивая стоимость доставки топлива по румынским и польским путям, первый однозначно выигрывает за счет гибкости и скорости окупаемости.

Так, по его словам, нефтепродукты в Черноморском регионе на 10−20 долларов дешевле, чем в портах Балтики и на польских предприятиях-производителях, не говоря уже о немецких.

Следует сказать о немалой мощи и современности румынских НПЗ в Плоеште и Неводаре. Когда кризис на рынке топлива и нефти в мире окончательно утихнет, можно будет разговаривать с Румынией о поставках нефтепродуктов из этих и других крупных НПЗ. Однако сейчас говорить об этом очень рано: эта страна ввела жесткие ограничения на экспорт нефтепродуктов, в государстве существует риск перебоев с топливом, а рост цен на дизель является одним из самых высоких в Европе.

Кроме того, в случае восстановления полноценной навигации на Дунае речные баржи могут стать одним из самых дешевых каналов доставки топлива в Украину.

Как отмечает Сергей Рябцев, маршрут из Констанцы — крупнейшего морского порта Румынии — в южные и центральные области Украины логистически короче, чем поставки через Польшу, например из Германии. Однако это направление имеет собственные ограничения: железнодорожные перевозки сдерживаются низкой пропускной способностью стыков с Румынией из-за разницы стандартов железнодорожного пути. Поэтому основную нагрузку пока вынужден брать на себя автомобильный транспорт.

Что касается Словакии, то эта страна предлагает нам надежное логистическое плечо. Оно будет в обход Польши. Так, «Укрзализныця» ведет переговоры о значительном увеличении пропускной способности словацких стыков. Также руководители нашего государства предложили Словакии использовать нефтепровод Одесса-Броды для поставки нефти на словацкие и венгерские НПЗ в обход поврежденных участков. Это должно предоставить стабильные объемы сырья для его переработки в бензин и дизель для Украины.

Естественно, что и румынский и словацкий пути способны удешевлять логистику и в конечном счете и цены на бензин и дизтопливо. Так, их полноценное вовлечение в обход Польши и обмелевшего Дуная может снизить логистическую часть в каждом литре топлива на 1,5−3 гривны.

Поведение цен и являются ли они адекватно высокими

Ведущие украинские энергетические эксперты уверены, что никакого кризиса на украинском рынке топлива нет, несмотря на временные логистические проблемы. В то же время, как видно из сравнительной таблицы, цены на бензин и дизтопливо почти за полтора месяца довольно ощутимо прыгнули вверх. Больше всего подорожало дизельное топливо — на 16,6 гривны за литр и бензин А-92 — на 9,15 гривны за литр. Меньше вырос в цене премиальный бензин.

Табл. 1 Сравнение средних цен на АЗС (грн/литр) по дате

Вид топлива 1 июля 20 июля 8 августа Общее изменение (1 июля – 8 августа) Бензин А-95 Премиум 78,73 80,73 84,28 +5,55 грн Бензин А-95 74,6 76,57 81,07 +6,47 грн Бензин А-92 68,8 71,46 77,95 +9,15 грн Дизельное топливо (ДТ) 76,1 78,8 92,7 +16,60 грн Автогаз (LPG) 40,61 40,02 43,63 +3,02 грн

Геннадий Рябцев отмечает, что текущая стоимость топлива просто аномально высока. По оценкам эксперта, цены выглядят таким образом, будто мировая нефть стоит 130−135 долларов за баррель, а на самом же деле котировки в мире существенно ниже — до 85 долларов за баррель.

Эксперт также в очередной раз призывает правительство заставить операторов рынка показать четкую калькуляцию — то есть сколько в литре топлива составляет закупка, сколько — усложнена логистика, и наконец — какова сама маржа трейдеров.

Читайте также: Эксперт прогнозирует новый скачок цен на топливо

Аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко иначе смотрит на ситуацию на рынке топлива. Так, он считает, что на стоимость помимо прочих факторов действует фактор повышения тарифов «Укрзализныци» с 1 августа, что и автоматически увеличило расходы на доставку топлива в Украину.

Также, по информации «Нафторинка», с июня интенсивность вражеских атак на украинские АЗС возросла. Создание так называемых контейнерных станций и защита АЗС обходится каждой в 2 млн гривен. Это дополнительные затраты, которые в итоге закладываются в себестоимость топлива и отражаются на цене каждого литра для потребителя.

Перспективы и прогнозы до конца августа и на сентябрь

Перспективы рынка в эти месяцы определяются как стабильные. Кроме того, эксперты не видят предпосылок для дальнейшего увеличения цен, наоборот, будет вырисовываться четкий тренд на снижение. Таким образом, то, о чем говорили в июле — увеличения стоимости бензина до 100 гривен за литр — точно не будет.

Какие предпосылки? Во-первых, рынок насытится дешевым сырьем. Европейские и мировые котировки на нефть и топливо уже и так пошли вниз. Как считает известный эксперт рынка Сергей Куюн, после 15 августа в Украину начнут поступать большие объемы топлива уже по более низким ценам.

Но это сразу не отразится на ценниках наших АЗС, потому что сети закупили раньше партии топлива по завышенным ценам и будут продавать его, пока оно не кончится. К тому же господин Куюн считает, что пик потребления бензина и дизтоплива уже миновал — ведь пройдено время жатвы аграриев.

Эксперты считают, что существенно роста цен на топливо осенью не будет

Дополнительный эффект обязана обеспечить логистическая перестройка рынка. Новые маршруты поставки из Румынии и Словакии позволят диверсифицировать импортные потоки, что в перспективе может оказать положительное влияние на формирование цен на топливо.

По прогнозам ведущих консалтинговых компаний, в сентябре 2026 года бензины А-95 будут стоить 77−80 гривен за литр (сейчас 81 гривен за литр), дизельное топливо — 83−85 гривен за литр (сейчас 92,7 гривны за литр), автогаз — 41−42 гривны за литр (сейчас 43,6 гривны за литр).

Как видно из табл. 2, на государственных и лоукост заправках цены на бензин А-95 будут не выше 77 гривен за литр, а дизельное топливо — не выше 82 гривен за литр. Разница между этим сегментом и премиумом составит около 5 гривен за литр.

Табл. 2 Прогнозы по падению цен на топливо в Украине по типам сетей АЗС (гривен за литр)

Сеть АЗС Бензин А-95 (прогноз) Дизельное топливо (прогноз) Автогаз LPG (прогноз) SOCAR / WOG / OKKO (Премиум) 80,00 грн 86,00 грн 42,50 грн KLO / UPG (Мидл-сегмент) 78,50 грн 83,50 грн 41,50 грн Укрнафта / БРСМ (Лоукост) 76,50 грн 81,50 грн 40,50 грн

Аналитики отмечают, что в сентябре начнется сбор поздних зерновых и осенняя посевная кампания, которые тоже будут нуждаться в большом количестве топлива. Однако волноваться по этому поводу не стоит, ведь у крупных операторов рынка нефтепродуктов уже есть долгосрочные европейские контракты на поставки.

Они также советуют, если, например, физлицам или бизнесу нужно приобрести большое количество топлива, то следует подождать именно в сентябре (по крайней мере, его первую-вторую декаду), когда цены на АЗС существенно снизятся.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.