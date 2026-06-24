Что будет вместо А-95 и А-98 и как изменения могут повлиять на рынок топлива Сегодня 09:50 — Энергетика

Новые маркировки для топлива

С 1 июля на украинских автозаправочных станциях (АЗС) в соответствии с европейскими стандартами появятся новые маркировки топлива — E5 и E10 для бензина и B7 и B10 для дизельного топлива. Эти обозначения будут отображать долю биокомпонентов в составе горючего. В частности, маркировка E5 означает, что содержание биоэтанола в бензине составляет до 5%, E10 — до 10%, тогда как B7 указывает на содержание биодизеля в дизтопливе до 7%.

Каким образом внедрение новых стандартов маркировки и использования биокомпонентов в горючем повлияет на выбор бензина и дизельного топлива владельцами автомобилей всех возрастов и года выпуска? Какие потенциальные риски или технические ограничения могут возникнуть для транспортных средств? Готовы ли крупные и малые операторы топливного рынка к внедрению новых требований и как это может сказаться на стоимости топлива? Кроме того, какими будут положительные и негативные последствия этих нововведений для рынка нефтепродуктов в целом, в том числе с точки зрения экологического влияния?

Об этом сообщает Finance.ua.

Насколько готовы к этому нововведению АЗС

В странах Европейского Союза такая система маркировки горючего применяется уже несколько лет. Ее внедрение было направлено на то, чтобы сделать информацию о составе топлива максимально понятной и доступной автовладельцам. Теперь к этой практике присоединяется и Украина.

Как отмечают эксперты рынка, после 1 июля на автозаправочных станциях и далее будут доступны бензины марок А-95 и А-95 Premium. В то же время изменения коснутся только дополнительной маркировки, которая будет информировать потребителей о содержании биокомпонентов в топливе.

Крупные сети АЗС воспринимают эти нововведения преимущественно спокойно, поскольку уже давно адаптировали требования к качеству горючего и логистическим процессам в соответствии с европейскими стандартами.

Кроме того, после уничтожения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Украина фактически перешла на импорт нефтепродуктов из стран Европы, где аналогичные нормы и система маркировки успешно функционируют уже не первый год.

Как отмечает эксперт консалтинговой компании А-95 Артем Куюн, действительно для сетей АЗС это не будет никакой новостью, которая застанетих врасплох.

Такие бензины и дизельное топливо у нас были еще до начала полномасштабной войны, поэтому удивляться нет никаких причин, ведь это просто формальное закрепление правил игры государством. Единственное, о чем можно говорить — это зачистка резервуаров АЗС под хранение этого горючего и соблюдение таких правил в дальнейшем. Насколько я знаю, это проходит успешно. Вопрос может быть к так называемому некоммерческому хранению, например, частными лицами на дому в канистрах. В этом случае я бы советовал им просто почаще обновлять такую ​​продукцию", — отмечает эксперт.

Однако, например, основатель и генеральный директор группы компаний «Prime» (Prime Group) Дмитрий Лёушкин выражает обеспокоенность тем, что отдельные нелегальные или небольшие АЗС могут и далее использовать низкокачественный технический спирт для смешивания с горючим.

Это создает риск превышения допустимых норм содержания биоэтанола и реализации горючего, характеристики которого могут соответствовать не стандарту E10, а E20 и выше, что способно отрицательно повлиять на эксплуатационные свойства топлива и работу транспортных средств.

Подобную позицию разделяет и Артем Куюн, который тоже считает этот риск вполне реальным.

В то же время с 1 июля вступают в силу не только новые требования к содержанию биокомпонентов в бензине и дизельном топливе, но и финансовые санкции за их нарушение. В частности, за реализацию горючего без обязательного содержания биоэтанола предусмотрен штраф в размере более 21 тыс. грн за каждую тысячу литров продукции. Ожидается, что подобные санкции станут дополнительным сдерживающим фактором для недобросовестных участников рынка.

Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, известный эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев отмечает в комментарии Finance.ua, что на практике горючее крупных сетей и локальных АЗС часто не имеет принципиальных отличий ни по происхождению, ни по качеству.

«Что я могу посоветовать владельцам авто: не покупать бензины и дизтопливо именно так называемых именных марок, ведь никаких отличий по качеству между ними и обычным небольшими АЗС нет, а цены могут быть на 6−7 гривен выше. Известные премиальные АЗС необоснованно завышают цены, а всем рассказывают о том, что у них горючее лучшего качества. Доказать это на практике очень сложно, да и делать это никто не будет», — добавляет он.

Так что с 1 июля водители на АЗС увидят: новые европейские отметки — круг для бензина, квадрат для дизеля. Это будет выглядеть так:

⭕ Бензиновая группа (в круге):

внутри круга латинская буква E и цифра, указывающая на максимальный процент биоэтанола (например, E5, E10).

🔲 Дизельная группа (в квадрате):

внутри квадрата латинская буква B и цифра процента биодизеля (например, B7, B10) или маркировка XTL для полностью синтетического дизеля.

Европейская маркировка топлива

Как водителям ориентироваться при выборе марки

Во избежание путаницы среди водителей на автозаправочных станциях в связи с введением новой маркировки и обеспечения безопасного выбора бензина и дизельного топлива для транспортных средств специалистами разработаны упрощенные правила совместимости горючего с автомобилями.

Как отмечает Рябцев, на большинстве автомобилей, выпущенных после 2011 года, на внутренней стороне лючка топливного бака размещена заводская маркировка совместимости топлива, в том числе обозначение E5 или E10. Это означает, что изготовителем предусмотрено использование бензина с соответствующим содержанием биоэтанола. В ряде случаев допускается переход на топливо с более высоким содержанием биокомпонентов (в частности E10), однако оптимальным остается соблюдение рекомендаций производителя.

Автомобили, выпущенные в 2000—2011 годах, преимущественно рассчитаны на использование бензина с октановым числом А-95 (соответствующим маркировке E5). Некоторые модели, в частности японского и корейского производства, допускают применение бензина А-92 (условно связанного с E10), однако в большинстве случаев именно А-95 считается более безопасным и эффективным.

Для транспортных средств этого периода важен учет рекомендаций производителя, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, особенно для моделей, выпущенных до 2005 года.

Дополнительным техническим фактором является степень сжатия двигателя: для высоко форсированных, спортивных или турбированных двигателей обычно рекомендуется использование бензина А-95 или премиальных марок горючего, так как применение горючего с более низким октановым числом может приводить к детонационным процессам и ускоренному износу двигателя.

Что касается автомобилей, выпущенных в 1990-х годах, следует учитывать их повышенную чувствительность к содержанию биоэтанола в горючем. Большинство таких транспортных средств несовместимы с бензином E10, поскольку этанол может негативно влиять на резиновые уплотнители, топливные шланги и отдельные металлические компоненты топливной системы.

В таких случаях целесообразно использовать бензин с маркировкой E5 (в частности А-92 или А-95 в зависимости от требований производителя). Для автомобилей с карбюраторными двигателями рекомендуется обычно бензин А-92 (E5), поскольку карбюраторные системы более чувствительны к наличию спиртовых примесей в топливе.

В целом для карбюраторных двигателей характерно ограниченное использование топлива с высоким содержанием этанола и преимущественное применение бензина с минимальным содержанием биокомпонентов. В то же время в современных условиях классическое неэтанолизованное горючее постепенно теряет распространение на рынке.

В практическом измерении рекомендуется соблюдать требования производителя автомобиля, использовать топливо с минимально необходимым содержанием биоэтанола, а также, по возможности, не сохранять топливо длительное время в баке во избежание накопления влаги и ухудшения его свойств.

Что касается дизельного топлива, для автомобилей, выпущенных в 1990-х годах, рекомендуется использование топлива с маркировкой B7. Использование топлива B10 в таких транспортных средствах обычно не рекомендуется из-за повышенного содержания биокомпонентов, что может отрицательно влиять на состояние топливной системы и отдельных ее элементов.

Для автомобилей, произведенных в период 2000—2011 годов, также преимущественно рекомендовано использование дизельного горючего B7, хотя в отдельных случаях возможны исключения, которые определяются изготовителем и должны быть уточнены в технической документации или на официальных ресурсах автопроизводителя.

Транспортные средства, выпущенные после 2011 года, во многих случаях могут совместимы с горючим B10 (в зависимости от маркировки на лючке топливного бака). В то же время, значительная часть экспертов рынка отмечает, что оптимальным вариантом остается использование стандарта B7 как более универсального и безопасного для большинства дизельных двигателей.

В общем, для дизельных автомобилей наиболее распространенным и безопасным вариантом остается топливо B7.

Как отмечает Рябцев, в случае отсутствия информации на лючке топливного бака, рекомендуется обращаться к официальной технической документации или сайту производителя, используя данные конкретной модели автомобиля.

«Такую информацию найти просто: там четко порекомендуют, какой бензин или дизтопливо подходит к вашему авто. Если же вы будете использовать горючее, не соответствующее рекомендациям (это касается новых купленных автомобилей), то вам могут отказать в гарантийном обслуживании. Так что, дело правильного выбора горючего для владельцев автомобилей достаточно серьезное», — резюмирует он.

Что будет с ценами и является ли экология основным фактором

По оценкам отдельных экспертов, затраты на производство и логистику видов горючего с повышенным содержанием биокомпонентов могут несколько возрасти, что потенциально приведет к незначительному повышению розничных цен — ориентировочно в пределах до 60 копеек за литр.

В то же время, Геннадий Рябцев высказывает другую позицию, отмечая, что реальная динамика цен может быть менее прогнозируемой. В частности, представители Нефтегазовой ассоциации Украины уже сообщают о возможном подорожании бензина и дизельного топлива без уточнения конкретных показателей, что может свидетельствовать о потенциальной вариативности ценовой политики на автозаправочных станциях.

Цены на топливо в Украине могут вырости

Относительно экологического эффекта Рябцев считает, что введенные изменения не приведут к существенному улучшению, поскольку, по его мнению, происходит фактическая замена одного типа выбросов на другой. В то же время, часть украинских и европейских экспертов не соглашается с такой оценкой, указывая на потенциальное снижение уровня токсичности выбросов.

Отдельно отмечается, что вопрос контроля влияния таких изменений на окружающую среду остается открытым, поскольку возможности государственного экологического надзора в условиях военного положения ограничены.

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В ответ на вопрос о всеобщей целесообразности внедрения таких стандартов Артем Куюн отмечает, что в значительной степени их внедрение было обусловлено потребностями украинского аграрного сектора.

«Идея была следующая — производить свой бензин в Украине. Ведь сейчас наша страна выпускает немало биоэтанола из излишков кукурузы. Затем он импортируется в Европу и добавляется в бензин. А потом уже в обратном направлении завозится как готовый продукт в нашу страну. Аграрии считали, что все это можно делать в Украине и иметь полный цикл. Но Кременчугский завод не работает, новые мощности не отстроены и таким образом этот вопрос остается открытым», — комментирует он.

Однако даже обычный импорт биоэтанола в Европу и сейчас очень выгоден: страна получает такую ​​желанную валюту.

Итоги

Несмотря на некоторые дискуссионные аспекты, введение новых правил маркировки бензина и дизельного топлива в Украине имеет ряд потенциальных положительных последствий для рынка и потребителей.

Во-первых, происходит постепенная синхронизация украинского топливного рынка с европейскими стандартами, что уменьшает необходимость закупки специфических партий горючего и способствует унификации поставок.

Во-вторых, по оценкам части экологов, использование биокомпонентов в горючем может способствовать снижению уровня вредных выбросов.

В-третьих, внедрение новых стандартов поддерживает аграрный сектор, поскольку значительные объемы сырья, в частности кукурузы, используются для производства биоэтанола. Это создает дополнительный спрос на продукцию агропроизводителей и перерабатывающих предприятий. В перспективе, при условии развития национальных нефтеперерабатывающих мощностей, это может способствовать формированию внутреннего рынка горючего с потенциально более низкой себестоимостью по сравнению с импортным.

Для владельцев транспортных средств одним из ключевых положительных аспектов является повышение прозрачности состава горючего, что позволяет более точно учитывать долю биокомпонентов и соблюдать требования производителей транспортных средств.

В то же время, существуют и потенциальные риски. Для автомобилей, выпущенных в 1990-х годах, а также для карбюраторных двигателей повышенное содержание этанола в горючем может составлять технические ограничения.

Дополнительно эксперты обращают внимание на риск недобросовестной практики на отдельных рыночных сегментах, когда горючее может не соответствовать заявленной маркировке содержания биоэтанола. В этой связи водителям рекомендуется заправлять авто на проверенных АЗС и соблюдать требования производителей транспортных средств.

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