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Что будет вместо А-95 и А-98 и как изменения могут повлиять на рынок топлива

Энергетика
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Новые маркировки для топлива
Новые маркировки для топлива
С 1 июля на украинских автозаправочных станциях (АЗС) в соответствии с европейскими стандартами появятся новые маркировки топлива — E5 и E10 для бензина и B7 и B10 для дизельного топлива. Эти обозначения будут отображать долю биокомпонентов в составе горючего. В частности, маркировка E5 означает, что содержание биоэтанола в бензине составляет до 5%, E10 — до 10%, тогда как B7 указывает на содержание биодизеля в дизтопливе до 7%.
Каким образом внедрение новых стандартов маркировки и использования биокомпонентов в горючем повлияет на выбор бензина и дизельного топлива владельцами автомобилей всех возрастов и года выпуска? Какие потенциальные риски или технические ограничения могут возникнуть для транспортных средств? Готовы ли крупные и малые операторы топливного рынка к внедрению новых требований и как это может сказаться на стоимости топлива? Кроме того, какими будут положительные и негативные последствия этих нововведений для рынка нефтепродуктов в целом, в том числе с точки зрения экологического влияния?
Об этом сообщает Finance.ua.

Насколько готовы к этому нововведению АЗС

В странах Европейского Союза такая система маркировки горючего применяется уже несколько лет. Ее внедрение было направлено на то, чтобы сделать информацию о составе топлива максимально понятной и доступной автовладельцам. Теперь к этой практике присоединяется и Украина.
Как отмечают эксперты рынка, после 1 июля на автозаправочных станциях и далее будут доступны бензины марок А-95 и А-95 Premium. В то же время изменения коснутся только дополнительной маркировки, которая будет информировать потребителей о содержании биокомпонентов в топливе.
Крупные сети АЗС воспринимают эти нововведения преимущественно спокойно, поскольку уже давно адаптировали требования к качеству горючего и логистическим процессам в соответствии с европейскими стандартами.
Кроме того, после уничтожения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода Украина фактически перешла на импорт нефтепродуктов из стран Европы, где аналогичные нормы и система маркировки успешно функционируют уже не первый год.
Как отмечает эксперт консалтинговой компании А-95 Артем Куюн, действительно для сетей АЗС это не будет никакой новостью, которая застанетих врасплох.
Такие бензины и дизельное топливо у нас были еще до начала полномасштабной войны, поэтому удивляться нет никаких причин, ведь это просто формальное закрепление правил игры государством. Единственное, о чем можно говорить — это зачистка резервуаров АЗС под хранение этого горючего и соблюдение таких правил в дальнейшем. Насколько я знаю, это проходит успешно. Вопрос может быть к так называемому некоммерческому хранению, например, частными лицами на дому в канистрах. В этом случае я бы советовал им просто почаще обновлять такую ​​продукцию", — отмечает эксперт.
Однако, например, основатель и генеральный директор группы компаний «Prime» (Prime Group) Дмитрий Лёушкин выражает обеспокоенность тем, что отдельные нелегальные или небольшие АЗС могут и далее использовать низкокачественный технический спирт для смешивания с горючим.
Это создает риск превышения допустимых норм содержания биоэтанола и реализации горючего, характеристики которого могут соответствовать не стандарту E10, а E20 и выше, что способно отрицательно повлиять на эксплуатационные свойства топлива и работу транспортных средств.
Подобную позицию разделяет и Артем Куюн, который тоже считает этот риск вполне реальным.
В то же время с 1 июля вступают в силу не только новые требования к содержанию биокомпонентов в бензине и дизельном топливе, но и финансовые санкции за их нарушение. В частности, за реализацию горючего без обязательного содержания биоэтанола предусмотрен штраф в размере более 21 тыс. грн за каждую тысячу литров продукции. Ожидается, что подобные санкции станут дополнительным сдерживающим фактором для недобросовестных участников рынка.

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Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, известный эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев отмечает в комментарии Finance.ua, что на практике горючее крупных сетей и локальных АЗС часто не имеет принципиальных отличий ни по происхождению, ни по качеству.
«Что я могу посоветовать владельцам авто: не покупать бензины и дизтопливо именно так называемых именных марок, ведь никаких отличий по качеству между ними и обычным небольшими АЗС нет, а цены могут быть на 6−7 гривен выше. Известные премиальные АЗС необоснованно завышают цены, а всем рассказывают о том, что у них горючее лучшего качества. Доказать это на практике очень сложно, да и делать это никто не будет», — добавляет он.
Так что с 1 июля водители на АЗС увидят: новые европейские отметки — круг для бензина, квадрат для дизеля. Это будет выглядеть так:
  • ⭕ Бензиновая группа (в круге):
внутри круга латинская буква E и цифра, указывающая на максимальный процент биоэтанола (например, E5, E10).
  • 🔲 Дизельная группа (в квадрате):
внутри квадрата латинская буква B и цифра процента биодизеля (например, B7, B10) или маркировка XTL для полностью синтетического дизеля.
Европейская маркировка топлива
Европейская маркировка топлива

Как водителям ориентироваться при выборе марки

Во избежание путаницы среди водителей на автозаправочных станциях в связи с введением новой маркировки и обеспечения безопасного выбора бензина и дизельного топлива для транспортных средств специалистами разработаны упрощенные правила совместимости горючего с автомобилями.
Как отмечает Рябцев, на большинстве автомобилей, выпущенных после 2011 года, на внутренней стороне лючка топливного бака размещена заводская маркировка совместимости топлива, в том числе обозначение E5 или E10. Это означает, что изготовителем предусмотрено использование бензина с соответствующим содержанием биоэтанола. В ряде случаев допускается переход на топливо с более высоким содержанием биокомпонентов (в частности E10), однако оптимальным остается соблюдение рекомендаций производителя.
Автомобили, выпущенные в 2000—2011 годах, преимущественно рассчитаны на использование бензина с октановым числом А-95 (соответствующим маркировке E5). Некоторые модели, в частности японского и корейского производства, допускают применение бензина А-92 (условно связанного с E10), однако в большинстве случаев именно А-95 считается более безопасным и эффективным.
Для транспортных средств этого периода важен учет рекомендаций производителя, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, особенно для моделей, выпущенных до 2005 года.
Дополнительным техническим фактором является степень сжатия двигателя: для высоко форсированных, спортивных или турбированных двигателей обычно рекомендуется использование бензина А-95 или премиальных марок горючего, так как применение горючего с более низким октановым числом может приводить к детонационным процессам и ускоренному износу двигателя.
Что касается автомобилей, выпущенных в 1990-х годах, следует учитывать их повышенную чувствительность к содержанию биоэтанола в горючем. Большинство таких транспортных средств несовместимы с бензином E10, поскольку этанол может негативно влиять на резиновые уплотнители, топливные шланги и отдельные металлические компоненты топливной системы.
В таких случаях целесообразно использовать бензин с маркировкой E5 (в частности А-92 или А-95 в зависимости от требований производителя). Для автомобилей с карбюраторными двигателями рекомендуется обычно бензин А-92 (E5), поскольку карбюраторные системы более чувствительны к наличию спиртовых примесей в топливе.
В целом для карбюраторных двигателей характерно ограниченное использование топлива с высоким содержанием этанола и преимущественное применение бензина с минимальным содержанием биокомпонентов. В то же время в современных условиях классическое неэтанолизованное горючее постепенно теряет распространение на рынке.
В практическом измерении рекомендуется соблюдать требования производителя автомобиля, использовать топливо с минимально необходимым содержанием биоэтанола, а также, по возможности, не сохранять топливо длительное время в баке во избежание накопления влаги и ухудшения его свойств.

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Что касается дизельного топлива, для автомобилей, выпущенных в 1990-х годах, рекомендуется использование топлива с маркировкой B7. Использование топлива B10 в таких транспортных средствах обычно не рекомендуется из-за повышенного содержания биокомпонентов, что может отрицательно влиять на состояние топливной системы и отдельных ее элементов.
Для автомобилей, произведенных в период 2000—2011 годов, также преимущественно рекомендовано использование дизельного горючего B7, хотя в отдельных случаях возможны исключения, которые определяются изготовителем и должны быть уточнены в технической документации или на официальных ресурсах автопроизводителя.
Транспортные средства, выпущенные после 2011 года, во многих случаях могут совместимы с горючим B10 (в зависимости от маркировки на лючке топливного бака). В то же время, значительная часть экспертов рынка отмечает, что оптимальным вариантом остается использование стандарта B7 как более универсального и безопасного для большинства дизельных двигателей.
В общем, для дизельных автомобилей наиболее распространенным и безопасным вариантом остается топливо B7.
Как отмечает Рябцев, в случае отсутствия информации на лючке топливного бака, рекомендуется обращаться к официальной технической документации или сайту производителя, используя данные конкретной модели автомобиля.
«Такую информацию найти просто: там четко порекомендуют, какой бензин или дизтопливо подходит к вашему авто. Если же вы будете использовать горючее, не соответствующее рекомендациям (это касается новых купленных автомобилей), то вам могут отказать в гарантийном обслуживании. Так что, дело правильного выбора горючего для владельцев автомобилей достаточно серьезное», — резюмирует он.

Что будет с ценами и является ли экология основным фактором

По оценкам отдельных экспертов, затраты на производство и логистику видов горючего с повышенным содержанием биокомпонентов могут несколько возрасти, что потенциально приведет к незначительному повышению розничных цен — ориентировочно в пределах до 60 копеек за литр.
В то же время, Геннадий Рябцев высказывает другую позицию, отмечая, что реальная динамика цен может быть менее прогнозируемой. В частности, представители Нефтегазовой ассоциации Украины уже сообщают о возможном подорожании бензина и дизельного топлива без уточнения конкретных показателей, что может свидетельствовать о потенциальной вариативности ценовой политики на автозаправочных станциях.
Цены на топливо в Украине могут вырости
Цены на топливо в Украине могут вырости
Относительно экологического эффекта Рябцев считает, что введенные изменения не приведут к существенному улучшению, поскольку, по его мнению, происходит фактическая замена одного типа выбросов на другой. В то же время, часть украинских и европейских экспертов не соглашается с такой оценкой, указывая на потенциальное снижение уровня токсичности выбросов.
Отдельно отмечается, что вопрос контроля влияния таких изменений на окружающую среду остается открытым, поскольку возможности государственного экологического надзора в условиях военного положения ограничены.

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В ответ на вопрос о всеобщей целесообразности внедрения таких стандартов Артем Куюн отмечает, что в значительной степени их внедрение было обусловлено потребностями украинского аграрного сектора.
«Идея была следующая — производить свой бензин в Украине. Ведь сейчас наша страна выпускает немало биоэтанола из излишков кукурузы. Затем он импортируется в Европу и добавляется в бензин. А потом уже в обратном направлении завозится как готовый продукт в нашу страну. Аграрии считали, что все это можно делать в Украине и иметь полный цикл. Но Кременчугский завод не работает, новые мощности не отстроены и таким образом этот вопрос остается открытым», — комментирует он.
Однако даже обычный импорт биоэтанола в Европу и сейчас очень выгоден: страна получает такую ​​желанную валюту.

Итоги

Несмотря на некоторые дискуссионные аспекты, введение новых правил маркировки бензина и дизельного топлива в Украине имеет ряд потенциальных положительных последствий для рынка и потребителей.
Во-первых, происходит постепенная синхронизация украинского топливного рынка с европейскими стандартами, что уменьшает необходимость закупки специфических партий горючего и способствует унификации поставок.
Во-вторых, по оценкам части экологов, использование биокомпонентов в горючем может способствовать снижению уровня вредных выбросов.
В-третьих, внедрение новых стандартов поддерживает аграрный сектор, поскольку значительные объемы сырья, в частности кукурузы, используются для производства биоэтанола. Это создает дополнительный спрос на продукцию агропроизводителей и перерабатывающих предприятий. В перспективе, при условии развития национальных нефтеперерабатывающих мощностей, это может способствовать формированию внутреннего рынка горючего с потенциально более низкой себестоимостью по сравнению с импортным.
Для владельцев транспортных средств одним из ключевых положительных аспектов является повышение прозрачности состава горючего, что позволяет более точно учитывать долю биокомпонентов и соблюдать требования производителей транспортных средств.
В то же время, существуют и потенциальные риски. Для автомобилей, выпущенных в 1990-х годах, а также для карбюраторных двигателей повышенное содержание этанола в горючем может составлять технические ограничения.
Дополнительно эксперты обращают внимание на риск недобросовестной практики на отдельных рыночных сегментах, когда горючее может не соответствовать заявленной маркировке содержания биоэтанола. В этой связи водителям рекомендуется заправлять авто на проверенных АЗС и соблюдать требования производителей транспортных средств.
Олег Громов
Олег Громов
Журналист
По материалам:
Finance.ua
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