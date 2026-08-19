Правительство планирует запустить 800 МВт новой газовой генерации в 2026 году
Кабинет министров определил развитие распределенной генерации одной из ключевых задач на 2026 год. В частности, правительство планирует ввести в эксплуатацию, по меньшей мере, 800 МВт газовой генерации, из которых не менее 200 МВт должны обеспечить государственные энергетические компании.
Это предусмотрено программой действий правительства, одобренной Кабмином.
Подготовка энергосистемы к зиме
Отдельный блок задач касается подготовки к осенне-зимнему периоду 2026−2027 годов. Правительство планирует провести планируемые ремонты оборудования АЭС, ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС общей мощностью не менее 8 ГВт.
Также должны быть завершены работы по усилению инженерно-технической защиты первого и второго уровней на определенных объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.
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Среди других планов правительства:
- сформировать стратегические запасы природного газа в 2026 году;
- обеспечить функционирование системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в 2026—2027 годах;
- увеличить свою добычу природного газа;
- до 2027 года автоматизировать сбор данных всех определенных предприятий топливно-энергетического комплекса через цифровые платформы Минэнерго;
- в 2026—2027 годах завершить подготовку к интеграции украинских рынков электроэнергии и природного газа во внутренний рынок ЕС.
Кроме того, в 2027 году Кабмин планирует передать Фонду государственного имущества 100% предприятий топливно-энергетического комплекса, определенных для приватизации или ликвидации.
Ранее заместитель министра энергетики Валентина Москаленко сообщала, что министерство уже работает над подготовкой государственных угледобывающих предприятий к передаче ФГИ и последующей приватизации.
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