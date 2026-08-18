Киев выполнил только половину запланированных работ по подготовке к отопительному сезону — Кличко Сегодня 13:25

Киев зимой

Столица может войти в новый отопительный сезон с невыполненной частью запланированных работ. Киев завершил лишь половину мероприятий по подготовке тепловой системы, а крупные проекты планируют доделать уже после начала отопительного сезона.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Что успеют сделать к началу сезона

По словам Кличко, в настоящее время выполнено около 50% от запланированного объема работ. В то же время этот показатель является средним для десятков различных проектов, отличающихся по масштабу, сложности, необходимому оборудованию и срокам реализации.

«Часть проектов выполнена на 90% и более, другие объективно невозможно выполнить за квартал или полгода», — отметил мэр.

Основные мероприятия по подготовке тепловой системы планируют завершить к началу отопительного сезона.

В то же время масштабные проекты, для которых необходимо производить специальное оборудование, планируют завершить до конца года.

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Кличко объяснил, что город готовится к возможным атакам на энергетические и теплогенерирующие объекты. Одной из главных задач он назвал создание дублирующей системы, которая должна обеспечить горожан теплом, светом и водой при повреждении крупных генерирующих предприятий.

«Нам не хватает специалистов, не хватает средств. И очень мало времени. Впрочем, мы работаем над этим», — сказал мэр.

Он также отметил, что теплоснабжающая система Киева является одной из самых больших в Европе и формировалась десятилетиями, поэтому полностью изменить ее за короткое время невозможно.

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