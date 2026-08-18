ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги
ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги.
Об этом говорится в сообщении банка.
15 августа с утра произошел технический сбой, во время которого средства за неудачные операции все равно были списаны со счетов клиентов.
Впоследствии в банке сообщили, что сервисы работают в стандартном режиме, оплаты через POS-терминалы проходят, а онлайн-платежи производятся без задержек.
«Эта проблема также решена. Деньги вернутся на счета клиентов в течение суток «, — сообщили в ПриватБанке.
Причины технического сбоя в банке не уточнили.
В социальных сетях клиенты сначала писали посты с возмущением, но впоследствии стали сообщать, что банк начал возвращать списанные средства по неудачным операциям.
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