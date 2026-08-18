ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги Сегодня 15:12 — Личные финансы

ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги

ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги.

Об этом говорится в сообщении банка

15 августа с утра произошел технический сбой, во время которого средства за неудачные операции все равно были списаны со счетов клиентов.

Впоследствии в банке сообщили, что сервисы работают в стандартном режиме, оплаты через POS-терминалы проходят, а онлайн-платежи производятся без задержек.

«Эта проблема также решена. Деньги вернутся на счета клиентов в течение суток «, — сообщили в ПриватБанке.

Причины технического сбоя в банке не уточнили.

В социальных сетях клиенты сначала писали посты с возмущением, но впоследствии стали сообщать, что банк начал возвращать списанные средства по неудачным операциям.

Українські Новини По материалам:

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