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ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги

Личные финансы
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ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги
ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги
ПриватБанк рассказал, когда вернут списанные во время сбоя деньги.
Об этом говорится в сообщении банка.
15 августа с утра произошел технический сбой, во время которого средства за неудачные операции все равно были списаны со счетов клиентов.
Впоследствии в банке сообщили, что сервисы работают в стандартном режиме, оплаты через POS-терминалы проходят, а онлайн-платежи производятся без задержек.
«Эта проблема также решена. Деньги вернутся на счета клиентов в течение суток «, — сообщили в ПриватБанке.
Причины технического сбоя в банке не уточнили.
В социальных сетях клиенты сначала писали посты с возмущением, но впоследствии стали сообщать, что банк начал возвращать списанные средства по неудачным операциям.
По материалам:
Українські Новини
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