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Как научить ребенка не тратить все сразу: советы родителям

Личные финансы
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Ребенок с копилкой
Ребенок с копилкой
Финансовые привычки формируются еще до того, как человек получает первую зарплату. Именно в детстве можно научиться понимать ценность денег, планировать покупки, откладывать деньги и отличать настоящую потребность от спонтанного желания.
Для этого детям не следует объяснять сложные экономические термины. Родители могут начать с простых ежедневных ситуаций и небольших сумм. Подробно такими поделились специалисты Финкульта.

Главные правила

К примеру, ребенок каждую неделю получает 200 грн. Предложите ему самостоятельно решить, как распределить эти средства. Деньги можно условно разделить на четыре категории:
  • расходы — на то, что ребенок хочет приобрести сейчас;
  • сбережения — на большую покупку или осуществление мечты;
  • резерв — небольшая сумма на непредвиденные ситуации;
  • подарок или помощь — на подарок близким, доброе дело или благотворительность.
Так ребенок постепенно поймет, что деньги могут иметь разное предназначение, а часть средств следует оставлять на будущее.
Еще один важный навык — уметь отличать «хочу» от «нужно». Например, ребенок хочет новую игру, но одновременно ему нужны канцелярские принадлежности для обучения.
Родители могут спросить:
  • «Что тебе нужно купить обязательно?»
  • «Без чего можно обойтись сейчас?»
  • «На что ты хочешь накопить?»
Для практики можно предложить ребенку распределить свои расходы на две категории — «потребности» и «желания». Потребности — это еда, одежда, обучение, здоровье и безопасность. Желания — вещи или услуги, которые доставляют удовольствие, но не необходимы.

Планирование и страх ошибок

Если ребенок хочет наушники за 1200 грн, помогите ему составить простой план накопления. К примеру, если откладывать по 200 грн еженедельно, нужную сумму можно собрать за шесть недель. Такой пример показывает связь между финансовыми целями, регулярными сбережениями и результатом.
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В то же время родителям не следует сразу исправлять каждую финансовую ошибку ребенка. Если он потратил все карманные деньги на спонтанную покупку, лучше обсудить, что произошло, почему так вышло и как можно действовать в следующий раз.
Еще один способ научить ребенка планировать финансы — привлекать его к простым семейным покупкам. К примеру, перед походом в магазин можно вместе составить список необходимых товаров и определить приблизительный бюджет. Так ребенок увидит, что у семейных денег есть пределы, а покупки требуют планирования.
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Главное для родителей — не просто давать ребенку деньги, а объяснять, как ими ответственно распоряжаться. Финансовые привычки формируются постепенно, а умение планировать расходы, накапливать цели и соотносить желания с возможностями поможет ребенку принимать более взвешенные финансовые решения в будущем.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньгиСбереженияФинансовые лайфхаки
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