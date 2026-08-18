Как научить ребенка не тратить все сразу: советы родителям Сегодня 14:07 — Личные финансы

Ребенок с копилкой

Финансовые привычки формируются еще до того, как человек получает первую зарплату. Именно в детстве можно научиться понимать ценность денег, планировать покупки, откладывать деньги и отличать настоящую потребность от спонтанного желания.

Для этого детям не следует объяснять сложные экономические термины. Родители могут начать с простых ежедневных ситуаций и небольших сумм. Подробно такими поделились специалисты Финкульта

Главные правила

К примеру, ребенок каждую неделю получает 200 грн. Предложите ему самостоятельно решить, как распределить эти средства. Деньги можно условно разделить на четыре категории:

расходы — на то, что ребенок хочет приобрести сейчас;

сбережения — на большую покупку или осуществление мечты;

резерв — небольшая сумма на непредвиденные ситуации;

подарок или помощь — на подарок близким, доброе дело или благотворительность.

Так ребенок постепенно поймет, что деньги могут иметь разное предназначение, а часть средств следует оставлять на будущее.

Еще один важный навык — уметь отличать «хочу» от «нужно». Например, ребенок хочет новую игру, но одновременно ему нужны канцелярские принадлежности для обучения.

Родители могут спросить:

«Что тебе нужно купить обязательно?»

«Без чего можно обойтись сейчас?»

«На что ты хочешь накопить?»

Для практики можно предложить ребенку распределить свои расходы на две категории — «потребности» и «желания». Потребности — это еда, одежда, обучение, здоровье и безопасность. Желания — вещи или услуги, которые доставляют удовольствие, но не необходимы.

Планирование и страх ошибок

Если ребенок хочет наушники за 1200 грн, помогите ему составить простой план накопления. К примеру, если откладывать по 200 грн еженедельно, нужную сумму можно собрать за шесть недель. Такой пример показывает связь между финансовыми целями, регулярными сбережениями и результатом.

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В то же время родителям не следует сразу исправлять каждую финансовую ошибку ребенка. Если он потратил все карманные деньги на спонтанную покупку, лучше обсудить, что произошло, почему так вышло и как можно действовать в следующий раз.

Еще один способ научить ребенка планировать финансы — привлекать его к простым семейным покупкам. К примеру, перед походом в магазин можно вместе составить список необходимых товаров и определить приблизительный бюджет. Так ребенок увидит, что у семейных денег есть пределы, а покупки требуют планирования.

Главное для родителей — не просто давать ребенку деньги, а объяснять, как ими ответственно распоряжаться. Финансовые привычки формируются постепенно, а умение планировать расходы, накапливать цели и соотносить желания с возможностями поможет ребенку принимать более взвешенные финансовые решения в будущем.

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