Банковские льготы для военных и ветеранов: какие услуги и программы доступны
Военнослужащие, ветераны и члены их семей могут пользоваться не только обычными банковскими продуктами, но и специальными программами и льготами. Со ссылкой на Министерство юстиции Украины рассказываем, какие финансовые возможности доступны военным, ветеранам и их семьям и на что следует обратить внимание при выборе банковской услуги.
Платежные карты
Военные, ветераны и члены их семей могут оформить дебетовые, кредитные или виртуальные карты для расчетов в Украине и за рубежом.
Некоторые банки имеют специальные предложения для военных и ветеранов. В зависимости от учреждения они могут включать в себя бесплатное снятие наличных и пополнение карты, отсутствие комиссий за отдельные операции, повышенный кешбэк или скидки от партнеров.
Условия таких карт отличаются, поэтому перед оформлением стоит сравнить предложения разных банков.
Сбережения и инвестиции
Для военнослужащих банки могут предлагать специальные депозитные программы, в том числе с повышенными процентными ставками. Еще один вариант — накопительный счет, на котором на остаток средств начисляются проценты.
Для сбережений и инвестирования можно использовать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их погашение и выплата дохода гарантируется государством. Приобрести ОВГЗ можно, в частности, через банки, которые предоставляют соответствующие услуги.
Кредитные льготы
Для отдельных категорий военнослужащих закон предусматривает кредитные льготы.
В частности, согласно пункту 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», в определенных законом случаях военным не начисляют проценты за пользование кредитом, штрафы и пеню за невыполнение кредитных обязательств.
В то же время у льготы есть исключения. Она, в частности, не распространяется на определенные законом кредиты на приобретение жилья, автомобиля, а также оборудование для производства и хранения электроэнергии.
Помимо законодательных льгот банки могут предлагать собственные кредитные программы для военных и ветеранов.
Жилье и собственный бизнес
Военные, ветераны и члены их семей могут воспользоваться государственными программами с участием банков. В частности, программа «єОселя» предусматривает возможность приобретения жилья на льготных условиях для определенных категорий граждан.
Для ветеранов, желающих начать или развивать собственный бизнес, одним из доступных инструментов является государственная программа «Доступные кредиты 5−7-9%».
Некоторые банки также имеют собственные программы для ветеранского бизнеса. Они могут включать льготное кредитование для открытия или развития дела, приобретение франшизы, техники или оборудования, а также грантовую, консультационную или менторскую поддержку.
Дополнительные банковские услуги
Военным, ветеранам и членам их семей банки также могут предлагать:
- страхование жизни, здоровья, автомобиля и имущества;
- программы лояльности, кешбэк и скидки;
- сервисы для организации целевых денежных сборов.
При проведении сборов важно соблюдать правила конкретного банка и при необходимости иметь документы, подтверждающие происхождение и назначение денег.
Доступность банковских услуг
Для военнослужащих на передовой жителей прифронтовых территорий и ветеранов важно иметь возможность пользоваться банковскими услугами дистанционно. Потому банки расширяют функциональность онлайн-банкинга и создают безбарьерные отделения.
В прифронтовых районах также работают передвижные отделения Ощадбанка. В них можно снять наличные деньги, пополнить счет, получить пенсию или социальные выплаты и совершить другие банковские операции.
Также развиваются банки финансовой инклюзии, задача которых расширить доступ к финансовым услугам в отдаленных населенных пунктах, на прифронтовых и деоккупированных территориях.
На что обратить внимание
Условия специальных предложений военных и ветеранов зависят от конкретного банка. Перед оформлением карты, депозита или кредита следует сравнить процентные ставки и комиссии, а также уточнить перечень документов, необходимых для получения соответствующей льготы.
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