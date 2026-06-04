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Кредитные льготы для военных: что нужно знать

Кредит&Депозит
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Военные имеют право на кредитные льготы
Военные имеют право на кредитные льготы
Военнослужащие и их супруги могут воспользоваться специальными кредитными льготами, предусмотренными законодательством. Рассказываем, на какие кредиты распространяются льготы, какие исключения и что нужно сделать для получения.

Какие льготы предусмотрены для военных

Согласно законодательству, военнослужащие и их мужья или жены имеют право не платить проценты за пользование кредитом, а также штрафы и пеню за просрочку платежей, пишет пресс-служба 15-го армейского корпуса.
Такие правила действуют независимо от того, где именно оформлен заем — в банке, кредитном союзе, ломбарде или другом финансовом учреждении.
В то же время льгота не означает полного списания задолженности. Заемщик должен вернуть основную сумму кредита.
Воспользоваться этим правом могут все военнослужащие, проходящие службу, независимо от того, были ли они мобилизованы или служат по контракту. Аналогичное право имеют их супруги при условии подтверждения брака.

На какие кредиты льгота не распространяется

Закон предусматривает ряд исключений. Льготы не применяются к целевым кредитам, полученным на приобретение жилья, автомобиля или оборудования для производства и хранения электроэнергии, если его стоимость компенсируется государством или другими лицами.
В НБУ обращают внимание, что решающим является именно целевое назначение кредита, указанное в договоре. Если кредит был оформлен как нецелевой, но полученные средства использовали, например для покупки квартиры или автомобиля, это само по себе не лишает права на льготу.

Как оформить кредитную льготу

Для получения льготы необходимо обратиться к кредитору и предоставить документы, подтверждающие право ее применения.
Обычно заемщику нужно в письменном виде уведомить финансовое учреждение о прохождении военной службы и предоставить соответствующие подтверждающие документы. Если за льготой обращается супруг военного, дополнительно нужно подтвердить факт пребывания в браке.
В Нацбанке отмечали, что без такого обращения кредитор может продолжать начислять проценты, штрафы и пеню в соответствии с условиями договора.
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Поскольку закон не устанавливает единого перечня документов, требования разных кредиторов могут отличаться. Поэтому перед подачей заявления следует уточнить в финансовом учреждении, какие документы необходимо предоставить.
Раньше мы делились советами, как ФЛП повысить шансы на одобрение кредита.
Также Finance.ua писал, что, несмотря на «страшилки», микрозаймы не так страшны, как кажется. Следует только соблюдать несколько простых правил, тогда этот инструмент будет работать прозрачно, прогнозируемо и полностью в пользу заемщика. По ссылке делимся 5 правилами безопасного кредита в МФО.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийКредиты
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