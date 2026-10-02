Сколько стоит переезд в другой город?

Сколько стоит переехать в другой город

Смена местожительства — всегда прыжок в неизвестность. Этот прыжок требует не только эмоциональной готовности, но и трезвого финансового расчета.

За последние годы миллионы украинцев были вынуждены или сознательно решили сменить город: кто-то искал безопасности на западе страны, другие ехали за карьерными возможностями в столицу, третьи просто желали иного ритма жизни.

Главная ловушка переезда состоит в том, что большинство людей планируют бюджет, ориентируясь только на ежемесячную аренду. На практике же подготовительный этап и первый месяц «съедают» в 3−4 раза больше денег.

Finance.ua собрал реальные истории трех украинок, сравнил стоимость жизни в Киеве, Ужгороде, Днепре и Каменском и подготовил расчет, какой суммой на самом деле нужно располагать «на старте», чтобы переезд не превратился в финансовый стресс.

Валерия, 28 лет: из Днепра в Киев

В августе 2023 года Валерия осуществила свою давнюю мечту и переехала из родного Днепра в столицу. Она рассказывает, что готовилась долго и много экономила.

«В Днепре я жила экономно, чтобы создать себе подушку безопасности на всякий случай. Летом, а точнее, в августе 2023 года, я начала свой жизненный путь в столице», — говорит она.

Самым большим ударом по бюджету стала аренда. Найти квартиру без риелтора оказалось почти невозможно, так что пришлось отдать 50% комиссии от месячной стоимости. В тот момент Валерия снимала смарт-квартиру за 11 тыс. грн.

«Согласно договору, я должна была оплатить сразу за два месяца: за первый и последний. В сумме это вышло 11 тыс. + 11 тыс. + 5,5 тыс. (50% риелтора) = 27,5 тыс. гривен. Для начала это большие расходы, которые у тебя минусуют сразу», — рассказывает девушка.

Далее были перевозка вещей (около 1 тыс. грн), бытовая химия, полотенца, мелочи для декора (свыше 2,5 тыс. грн), посуда (3−3,5 тыс. грн) и первая закупка продуктов «с нуля» — от сахара и специй до мяса и круп. Отдельно она оставила себе 10 тыс. грн на жизнь до первой зарплаты. Работу девушка нашла в Киеве еще до переезда.

Сейчас Валерия живет с мужем в его квартире. Коммунальные выходят около 3 тыс. грн, питание на двоих — примерно 25 тыс. грн. Проезд в Киеве (по 30 грн в один конец — Ред.) быстро становится заметной статьей расходов.

«Если в оба конца, без изменения маршрута, мы днем ​​платим 120 грн, чтобы добраться до работы и с работы. Также медицина — это недешевое удовольствие. Еще в расходы можно включить спортивные секции и отдых с друзьями», — говорит она.

Больше всего расходов в Киеве забирает аренда жилья

Однако пара не останавливается на одной работе. Девушка говорит, что у каждого есть подработка.

«Если в целом нам хватает. Однако хочется отложить деньги на всякий случай, и из-за стремительного роста цен это сделать все сложнее. С этим уровнем жизни в стране, я считаю, чтобы жить беззаботной жизнью, недостаточно и трех работ», — считает Валерия.

Екатерина, 36 лет: из Днепра в Ужгород

Екатерина переехала с мужем и детьми в начале 2022 года из-за обстрелов. В Днепре у них была собственная квартира, так что в Ужгороде пришлось искать аренду с нуля.

«Главной проблемой и крупнейшим расходованием средств во время переезда было жилье. Цены там взлетели с начала вторжения. Кроме того, риелторы просят комиссию 50% стоимости, а еще и большинство просят оплату за первый и последний месяц. Надо было сразу отдать 75 тыс. гривен. Мы договорились с владельцем и отдали сумму несколькими частями», — вспоминает Екатерина.

В Ужгороде относительно спокойно, но жилье достаточно дорогое

Перевозка вещей и билеты на поезд для семьи из пяти человек обошлись примерно в 5−6 тыс. Еще около 4 тыс. ушло на бытовую химию, постель и посуду, которых не хватало в новой квартире.

Сейчас аренда стоит 30 тыс. грн., коммунальные — примерно 6 тыс. грн. на четырех. Собственной машины у семьи нет, поэтому в сад и школу часто приходится брать такси.

«Такси обходится 150−220 грн в один конец. Если ездить ежедневно туда и обратно, выходит максимум 7−8 тыс. гривен. Мы с мужем работаем из дома, поэтому на проезд почти не тратим, только в выходные», — объясняет она.

Питание и базовые покупки, по словам Екатерины, почти такие же, как в Днепре.

«Не могу сказать, что здесь все дороже. Единственное, в чем ощутимая разница с Днепром — это жилье. Мы недавно сдали нашу квартиру в аренду, но это все равно покрывает только 50% расходов на жилье в Ужгороде», — рассказывает Екатерина.

Рита, 26 лет: из Каменского в Днепр

Рита переехала в конце мая 2026 года. Она работает SMM-специалистом удаленно, поэтому работа не была причиной. Просто захотелось жить самостоятельно в большом городе.

«До этого я жила в Каменском фактически всю жизнь. Днепр для меня не был совершенно новым городом — я часто туда ездила. Основной причиной переезда была не работа. Просто поняла, что хочу жить отдельно и в большем городе», — рассказывает Рита.

Она готовилась более полугода: откладывала деньги, смотрела объявления. Сначала думала искать соседку, чтобы сэкономить, но потом решила жить сама.

«Самая большая ошибка, которую я совершила — думала, что переезд стоит только стоимости аренды. На самом деле, больше всего денег ушло именно на заселение и всевозможные дополнительные покупки», — рассказывает девушка.

Однокомнатную квартиру она нашла за 12 тыс. грн. Сразу отдала 12 тыс. за первый месяц и еще 12 тыс. страхового платежа, итого 24 тыс. грн. Риелтору платить не пришлось.

Несмотря на близость к фронту, жилье в Днепре также не является дешевым

Перевозка вещей стоила около 3 тыс. грн, мелочи для квартиры: 2−3 тыс. грн, первая закупка в супермаркете 2,5 тыс. грн.

«В итоге я бы сказала, что примерно 40 тыс. гривен ушло на сам переезд и обустройство», — рассказывает Рита.

Сейчас ее месячный бюджет 25−27 тыс. гривен: 12 тыс. аренда, 1,5−1,8 тыс. коммунальные, 6−7 тыс. продукты, 700−900 грн. транспорт, еще 2−3 тыс. на кофе, доставки и развлечения.

«В Каменском я могла гораздо больше откладывать, потому что расходы на повседневную жизнь были ниже, за жилье я вообще не платила. В Днепре гораздо проще тратить деньги. Постоянно появляются дополнительные расходы», — говорит Рита.

Сравнение стоимости жизни в 2026 году

По данным ЛУН, на начало сентября 2026 года ориентировочные средние цены аренды однокомнатных квартир следующие:

Город 1-комн. квартира Ужгород 22–29 тыс. грн Один из самых дорогих городов из-за высокого спроса Киев 16–18 тыс. грн В последние месяцы цены немного снизились Днепр 12–14 тыс. грн Стоимость жилья стабильно растет Каменское 7–10 тыс. грн Значительно дешевле, чем в областном центре. Диапазон цен – от 5 до 12–15 тыс. грн

Коммунальные услуги

Летом для однокомнатной квартиры обычно выходит 1,5−3 тыс. грн. Зимой сумма ощутимо растет из-за отопления — часто до 4−7 тыс. грн и больше в зависимости от площади, состояния дома и региона. Тарифы на воду, электроэнергию и вывоз мусора также разнятся по городам, но основная разница именно в отопительном сезоне.

Транспорт

В Киеве разовый проезд стоит 30 грн, в Днепре 10−23 грн, в Ужгороде — около 23 грн. В Каменском проезд в трамвае стоит 10 грн, в автобусах и маршрутках 14−20 грн в зависимости от маршрута. Если приходится регулярно пользоваться такси, расходы легко достигают 7−8 тыс. грн в месяц.

Питание

На одного человека при домашнем приготовлении ориентировочно 5−8 тыс. грн в месяц. В более комфортном режиме с доставками и походами в кафе 10−13 тыс. грн.

Возможности трудоустройства и поиск работы

По данным Work.ua на сентябрь 2026 года средняя зарплата (медиана по вакансиям) составляет:

Киев - 37,5 тыс. грн

Днепр - 30 тыс. грн

Ужгород - 30 тыс. грн

по Украине в целом — 30 тыс. грн

В Каменском отдельной статистики нет, но уровень оплаты труда здесь традиционно ниже, чем в областном центре. Приблизительно 23−27 тыс. грн в зависимости от сферы.

Киев занимает лидирующие позиции и по количеству вакансий, и по уровню зарплат, особенно в IT, финансах, маркетинге и управлении.

Днепр предлагает множество вакансий в промышленности, логистике, торговле и IT. В Ужгороде — более ограниченный местный рынок, поэтому многие работают удаленно.

Важно понимать, что поиск локальной работы после переезда часто занимает от нескольких недель до 1−3 месяцев. В крупных городах конкуренция выше, но и вариантов больше.

В городах поменьше и на западе страны, в частности в Ужгороде, найти хорошо оплачиваемую офисную работу на месте сложнее, поэтому удаленная занятость или работа с подработками становится распространенным решением. Именно поэтому многие переезжают, уже имея стабильный доход на удаленке.

Какая сумма денег потребуется «на старте»

Модельный расчет для одного человека (цены по состоянию на сентябрь 2026 года):

Единовременные расходы:

аренда (первый + последний/страховой платеж) + возможная комиссия риелтору 20−40 тыс. грн (в Каменском ниже, в Ужгороде существенно выше);

перевозка + первичное обустройство (посуда, мелочи) 6−10 тыс. грн;

первая закупка продуктов и бытовых вещей с нуля (когда в квартире нет ничего) 4−7 тыс. грн.

Итого стартовые расходы от 30−40 тыс. грн в Каменском до 50−70+ тыс. грн в Ужгороде или центре Киева.

Финансовая подушка на 2−3 месяца жизни:

В минимальную сумму «на старте» входит аренда, коммунальные, еда, транспорт и минимум непредвиденных расходов.

Каменское - 70−90 тыс. грн

Днепр - 85−110 тыс. грн

Киев - 100−130 тыс. грн

Ужгород - 130−160+ тыс. грн

Эти суммы позволят закрыть заселение и спокойно прожить 2−3 месяца, даже если первая зарплата задержится или работа найдется не сразу.

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Итак, все истории сходятся в одном: самая большая ловушка — недооценить именно стартовые расходы. Ежемесячная аренда «бьет» по кошельку постоянно, но именно необходимость сразу отдать два-три месячных платежа плюс обустройство «с нуля» чаще становится критической.

Крупные города дают больше возможностей для заработка и развития, но и расходы там выше. Не только из-за аренды, но и из-за большего количества поводов потратить деньги. Меньшие города, как Каменское, позволяют быстрее накапливать, однако рынок труда там ограничен.