Первые семьи на прифронтовых территориях уже получили выплаты по 19 400 грн

Подать заявление можно до 30 октября 2026 года

В рамках программы «Зимняя поддержка» 1424 домохозяйствам, проживающим на прифронтовых территориях, уже направили более 27,6 млн грн. Помощь получают семьи, проживающие в общинах на расстоянии 0−20 км от линии фронта и входящие в первый перечень определенных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Сколько средств предусмотрено на выплаты

В общей сложности на выплату 19 400 грн предусмотрено более 7,4 млрд грн. Это средства интернациональных и государственных гуманитарных организаций. Часть финансирования поступает через Гуманитарный счет Министерства социальной политики, семьи и единства Украины открыт в Национальном банке Украины. Остальная часть формируется международными партнерами.

Кто может получить 19 400 грн

Право на выплату имеет домохозяйство, в составе которого есть хотя бы одно лицо из числа получателей, которым назначено:

пенсию по инвалидности;

жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;

временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсию, назначенную в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь при рождении ребенка;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также государственную социальную помощь по уходу;

прибавку по уходу:

— лицам с инвалидностью I группы;

— одиноким лицам с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигших пенсионного возраста;

— одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста;

— одиноким получателям пенсии по возрасту или за выслугу лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

помощь на проживание внутри перемещенным лицам;

помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа;

помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, состоящих в приемных семьях;

социальную помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

Также право имеют лица, которые на дату обращения не получают соответствующую выплату, но:

им установлена ​​инвалидность;

их домохозяйство является многодетной семьей;

они являются одинокими нетрудоспособными лицами пенсионного возраста.

Выплата направляется на одно такое домохозяйство.

Как подать заявление на помощь

Подать заявление можно до 30 октября 2026 года через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или органы местного самоуправления. Способ подачи зависит от того, в какой Перечень входит ваша община.