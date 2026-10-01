Первые семьи на прифронтовых территориях уже получили выплаты по 19 400 грн
Сколько средств предусмотрено на выплаты
Кто может получить 19 400 грн
- пенсию по инвалидности;
- жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- жилищную субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива;
- временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсию, назначенную в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь при рождении ребенка;
- помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
- государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, а также государственную социальную помощь по уходу;
- прибавку по уходу:
- помощь на проживание внутри перемещенным лицам;
- помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, находящихся в детских домах семейного типа;
- помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, состоящих в приемных семьях;
- социальную помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.
- им установлена инвалидность;
- их домохозяйство является многодетной семьей;
- они являются одинокими нетрудоспособными лицами пенсионного возраста.
Как подать заявление на помощь
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