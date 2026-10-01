Академия Минфин предлагает скидки на обучение — для военных, ветеранов и их родных
Ко Дню защитников и защитниц Украины Академия Минфин подготовила специальное предложение для военных, ветеранов и их родных. На все курсы действует скидка -50%, а практический курс «Финансовая грамотность для военных» можно пройти бесплатно.
Военные, ветераны и их родные могут выбрать любой курс на сайте Академии и пройти вдвое дешевле. Это возможность получить практические знания — о личных финансах, инвестировании в облигации, недвижимости или биржевых фондах.
Таким образом мы хотим поблагодарить защитников и защитниц за службу и дать им знания, которые понадобятся и сейчас, и по возвращении в гражданскую жизнь.
Какие курсы можно пройти за полцены
Со скидкой 50% доступны шесть курсов Академии Минфин по разным темам — от базовой финансовой грамотности до разбора отдельных инвестиционных инструментов.
Инвестиционный трамплин (16 занятий)
Курс поможет навести порядок в личных финансах, составить финансовый план и определить, как двигаться к своим финансовым целям. Также вы ознакомитесь с основными инструментами инвестирования.
Инвестирование в доходную недвижимость (16 занятий)
Вы узнаете, какие объекты недвижимости могут быть интересны для инвестирования, научитесь оценивать их преимущества и риски и считать потенциальную доходность.
Инвестирование в ETFs (6 занятий)
Курс посвящен ETF-фондам: как они работают, чем отличаются и как выбрать фонд под свои цели. На практике поработаете с Interactive Brokers и попытаетесь приобрести ETF самостоятельно.
Инвестирование в ОВГЗ (13 занятий)
Курс объясняет, как работают государственные облигации, где их покупать и как сравнивать по доходности. Отдельно рассматриваются кратко- и долгосрочные стратегии инвестирования.
Портфельное инвестирование (10 занятий)
Научитесь формировать сбалансированный инвестиционный портфель, распределять капитал между разными активами, учитывая допустимый для вас уровень риска.
Антикризисные инвестиции (5 занятий)
Курс поможет разобраться, как управлять личными деньгами в нестабильные периоды: планировать бюджет, скапливать резерв, учесть инфляцию и определять дальнейшие денежные шаги.
Подробное описание каждого курса вы можете просмотреть на сайте Академии Минфин.
Бесплатный курс «Финансовая грамотность для военных»
Кроме программ со скидкой, Академия предлагает полностью бесплатный курс «Финансовая грамотность для военных».
Он состоит из девяти видеоуроков, созданных с участием финансовых, юридических и других профильных экспертов.
Программа курса включает следующие темы:
- Особенности финансовой грамотности для военных, ветеранов и их семей;
- Выплаты и льготы: как правильно оформить и каких ошибок избегать;
- Юридическая подготовка к прохождению службы;
- Психология денег;
- Ведение личного бюджета: 7 полезных приложений;
- Составление финансового плана в условиях неопределенности;
- Как военным планировать свое финансовое будущее после службы;
- Финансовая помощь и поддержка (гранты, льготные кредиты);
- Образование и переквалификация для ветеранов, советы по трудоустройству.
❗ Обратите внимание
Все материалы доступны в записи, так что учиться можно в своем темпе, без дедлайнов.
Поделиться новостью
Также по теме
Польские компании сокращают темпы найма: что происходит на рынке труда
В октябре возрастут пенсии для части украинцев
Что изменится для украинцев с 1 октября
Выпустят ли за границу с долгами — разъяснение
В Германии повысят минимальную зарплату: как это повлияет на пенсии
Как правильно уволиться с работы: заявление, сроки и расчет