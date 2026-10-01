Академия Минфин предлагает скидки на обучение — для военных, ветеранов и их родных

Ко Дню защитников и защитниц Украины Академия Минфин подготовила специальное предложение для военных, ветеранов и их родных. На все курсы действует скидка -50%, а практический курс «Финансовая грамотность для военных» можно пройти бесплатно.

Военные, ветераны и их родные могут выбрать любой курс на сайте Академии и пройти вдвое дешевле. Это возможность получить практические знания — о личных финансах, инвестировании в облигации, недвижимости или биржевых фондах.

Таким образом мы хотим поблагодарить защитников и защитниц за службу и дать им знания, которые понадобятся и сейчас, и по возвращении в гражданскую жизнь.

Какие курсы можно пройти за полцены

Со скидкой 50% доступны шесть курсов Академии Минфин по разным темам — от базовой финансовой грамотности до разбора отдельных инвестиционных инструментов.

Курс поможет навести порядок в личных финансах, составить финансовый план и определить, как двигаться к своим финансовым целям. Также вы ознакомитесь с основными инструментами инвестирования.

Вы узнаете, какие объекты недвижимости могут быть интересны для инвестирования, научитесь оценивать их преимущества и риски и считать потенциальную доходность.

Курс посвящен ETF-фондам: как они работают, чем отличаются и как выбрать фонд под свои цели. На практике поработаете с Interactive Brokers и попытаетесь приобрести ETF самостоятельно.

Курс объясняет, как работают государственные облигации, где их покупать и как сравнивать по доходности. Отдельно рассматриваются кратко- и долгосрочные стратегии инвестирования.

Научитесь формировать сбалансированный инвестиционный портфель, распределять капитал между разными активами, учитывая допустимый для вас уровень риска.

Курс поможет разобраться, как управлять личными деньгами в нестабильные периоды: планировать бюджет, скапливать резерв, учесть инфляцию и определять дальнейшие денежные шаги.

Подробное описание каждого курса вы можете просмотреть на сайте Академии Минфин.

Бесплатный курс «Финансовая грамотность для военных»

Он состоит из девяти видеоуроков, созданных с участием финансовых, юридических и других профильных экспертов.

Программа курса включает следующие темы:

Особенности финансовой грамотности для военных, ветеранов и их семей;

Выплаты и льготы: как правильно оформить и каких ошибок избегать;

Юридическая подготовка к прохождению службы;

Психология денег;

Ведение личного бюджета: 7 полезных приложений;

Составление финансового плана в условиях неопределенности;

Как военным планировать свое финансовое будущее после службы;

Финансовая помощь и поддержка (гранты, льготные кредиты);

Образование и переквалификация для ветеранов, советы по трудоустройству.

❗ Обратите внимание