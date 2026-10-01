Польские компании сокращают темпы найма: что происходит на рынке труда

Во втором квартале 2026 года польские компании стали более осторожно расширять постоянные штаты. Работодатели сосредоточились на содержании ключевых работников, точечном найме и все чаще используют гибкие форматы занятости, в том числе с привлечением иностранных работников.

Об этом свидетельствуют результаты анализа квартального индекса NEI, подготовленного аналитическим центром международной компании по трудоустройству Gremi Personal

Польские работодатели делают ставку на гибкую занятость

«Бизнес пока не рискует расширять постоянные штаты, закрывая вакансии преимущественно квалифицированными работниками, которых тяжело заменить. Вместо этого потребность в работниках на линейных позициях все чаще пытаются обеспечить гибкими форматами занятости — через временных работников, субподрядчиков и аутсорсинг. Растет также роль трудовых мигрантов», — рассказал основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, такое поведение работодателей связано, прежде всего, со слабым или нестабильным спросом в отраслях. Поэтому компании поначалу стараются эффективнее использовать имеющиеся мощности, повышать производительность и контролировать затраты, а дополнительную потребность в персонале покрывать без существенного увеличения постоянного штата.

Это отражается и в субиндексе NEI «Настроения бизнеса». Во втором квартале он остался в умеренно положительном диапазоне — 55 пунктов, без изменений по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время структура показателя свидетельствует о большей осторожности компаний в кадровых решениях: большинство работодателей не планировали изменять численность работников, доля тех, кто готов увеличивать штат, уменьшилась, а доля компаний, рассматривающих сокращение, выросла.

Занятость в Польше продолжает сокращаться

На этом фоне занятость в бизнес-секторе Польши продолжает сокращаться, но темпы этого процесса не усугубляются.

По подсчетам аналитиков Gremi Personal на основе данных GUS, средняя занятость в бизнес-секторе во втором квартале составила 6,707 млн человек. Это на 53,3 тыс., или 0,8%, меньше, чем годом ранее.

Приблизительно одинаковая негативная годовая динамика сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2026 года.

«Это один из сигналов того, что рынок труда постепенно переходит от фазы ухудшения к стабилизации», — отмечает Кириченко.

Косвенно это видно и из субиндекса NEI «Доступность труда»: во втором квартале он вырос на 1 пункт по сравнению с первым кварталом 2026 года и на 2 пункта год к году, до 46 пунктов. Несмотря на улучшение, показатель остается в отрицательном диапазоне.

Количество заявленных сокращений уменьшается

Еще один сигнал, подтверждающий тенденцию к стабилизации рынка труда, — динамика заявленных групповых увольнений. В апреле-июне частный сектор заявил о намерении уволить 7247 работников — практически столько же, как во втором квартале 2025 года (7243). В то же время, по сравнению с первым кварталом 2026 года количество заявленных сокращений уменьшилось примерно на 36%.

После апрельского скачка, когда компании заявили о около 4000 увольнений, в мае-июне суммарно речь шла только о 3275 работниках.

Уменьшилось и количество незавершенных процедур увольнения. К концу июня накопленные заявленные увольнения охватывали 18,2 тыс. работников, что на 1,6% меньше, чем в конце первого квартала. Хотя из года в год этот показатель оставался выше на 8,7%, темп роста заметно замедлился: в апреле он составлял 32%, в мае — 21%.

В каких отраслях Польши сокращают работников

Эту динамику подтверждает и мониторинг крупных публичных сокращений. В декабре 2025 — марте 2026 года по меньшей мере 10 известных компаний заявили о планах уволить в общей сложности 4−4,5 тыс. работников. В то же время во втором квартале масштаб новых публичных программ был заметно меньше: известные программы апреля-июня охватывали около 2,5−2,8 тыс. работников.

По данным аналитиков, больше всего увольнений приходилось на мебельную и деревообрабатывающую промышленность, а также производство оборудования и комплектующих для машиностроения. Среди причин компании называли давление со стороны импортеров, слабый экспорт и необходимость оптимизации затрат.

Сокращения также происходили в финансовом секторе — из-за интеграции компаний и устранения дублирующих функций, а также в сфере современных бизнес-услуг BPO и SSC, где отдельные процессы переносят в страны с более низкими затратами на оплату труда.

Рынок труда Польши постепенно стабилизируется

В совокупности эти показатели указывают на то, что рынок труда уже не ухудшается такими темпами, как раньше, однако ситуация остается неравномерной: улучшение экономических условий пока не сопровождается ростом занятости и вакансий. Об этом же говорит и общий показатель NEI: во втором квартале он составлял 54 пункта, что на 4 больше, чем в первом квартале 2026 года, и во втором квартале 2025-го. Рост произошел, прежде всего, за счет экономических составляющих индекса.