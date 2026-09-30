Как правильно уволиться с работы: заявление, сроки и расчет

Решение об увольнении принято, но требуется понимание всех шагов процесса увольнения с работы. Нужно прежде всего подать верно составленное письменное заявление, после чего необходимо отработать стандартные две недели, передать дела, получить расчет. В то же время, на практике процедура прекращения трудовых отношений скрывает немало юридических нюансов, исключений и альтернативных путей.

Об этом сообщает OLX.Работа.

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Способы увольнения

Прекращение трудовых отношений по собственному желанию регулирует статья 38 КЗоТ. Увольнение по соглашению сторон осуществляется согласно пункту 1 статьи 36.

Основание Срок предупреждения (отработки) Можно ли передумать Кому выгодно По собственному желанию (ст. 38 КЗоТ) Две недели с момента подачи обращения или дата из заявления Да, до истечения срока предупреждения Тем, кому нужно увольнение без согласия работодателя По соглашению сторон (п. 1 ст. 36 КЗоТ) Любая согласованная дата Только по взаимному согласию Кто желает уйти немедленно и имеет возможность договориться об этом с руководителем

Увольнение по соглашению сторон — оптимальный вариант. Когда согласия руководителя получить нет возможности, остается только процедура по статье 38.

Как уволиться по собственному желанию

Увольнение по собственному желанию — законное право работника. Сотрудник может в любой момент расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменном виде за две недели или в другой срок, если для этого есть уважительные причины:

Составьте письменное заявление. Передайте заявление руководителю или кадровику. Дождитесь окончания срока отработки. Ознакомьтесь с официальным приказом об увольнении. Внимательно прочтите его и поставьте свою подпись об ознакомлении. Получите исходные документы и полный денежный расчет.

С заявления начинается процедура прекращения трудовых отношений, поэтому важно составить его правильно. Закон не устанавливает определенной четкой формы такого обращения, однако делопроизводственная практика и требования кадрового учета определяют перечень обязательных реквизитов, без которых документ не будет иметь юридическую силу.

Соответствующим образом составленное заявление на увольнение по собственному желанию должно содержать несколько обязательных элементов. Проверьте, есть ли в ней:

адресат (должность и ФИО руководителя, название предприятия);

заявитель (ваши ФИО и должность);

формулировка «Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата]»;

причина увольнения с работы (если она дает право уволиться в желаемый срок);

дата составления и ваша личная подпись.

Если в заявлении указаны уважительные причины досрочного прекращения сотрудничества, добавьте подтверждающие документы. Это может быть справка о зачислении в учебное заведение, медицинское заключение и т. д.

Работодатель не имеет права отказаться принять заявление. Если обращение игнорируют, отправьте заказное письмо с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Обязательно ли отрабатывать две недели

Вопрос, за сколько нужно предупредить об увольнении, однозначного ответа нет, ведь все зависит от конкретной ситуации. Стандартно достаточно двух недель для предупреждения. Отсчет срока отработки при увольнении начинается со следующего дня после подачи заявления.

О том, как уволиться без отработки, идет речь в части первой статьи 38 КЗоТ. Основанием для такого прекращения трудовых отношений может стать:

переезд на новое место жительства или перевод мужа или жены в другую местность;

поступление в учебное заведение;

беременность, уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию, принятие на работу по конкурсу и т. п.

По действующей ст. 4 Закона № 2136-IX работник может уволиться без отработки, если предприятие находится в районе боевых действий, из-за чего возникает угроза его жизни и здоровью. Исключение — принудительное вовлечение в общественно полезные работы на объектах критической инфраструктуры.

Работник имеет право отозвать заявление до истечения срока предупреждения. Исключением может быть ситуация, когда на ваше место уже приглашен работник, которому нельзя отказать в принятии на работу (например, в связи с его переводом в должность).

Расчет при увольнении

Расчет при увольнении охватывает все суммы, которые работодатель должен работнику. Сюда входят:

заработная плата;

компенсация за неиспользованный отпуск;

выходное пособие, премии и другие выплаты, предусмотренные законом, трудовым или коллективным договором.

Окончательный расчет производят в дату увольнения. Если работник в настоящее время не работал, причитающиеся суммы выплачивают не позднее следующего дня после предъявления им требования о расчете (ст. 116 КЗоТ).