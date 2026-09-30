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Декретный период можно засчитать в пенсионный стаж: правила для украинцев в 2026 году

Личные финансы
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Мать в декрете
Мать в декрете
Период, когда человек не работал из-за ухода за ребенком, не обязательно означает потерю лет страхового стажа. В определенных случаях это время можно засчитать в стаж, необходимый для выхода на пенсию.
Об этом сообщают специалисты Ассоциации налогоплательщиков Украины.
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Поэтому даже несколько лет ухода за ребенком могут иметь значение для тех, кому не хватает стажа.

Кому засчитывают период ухода за ребенком

В страховой стаж могут отнести период, в течение которого один из родителей фактически ухаживал за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Это касается случаев, когда человек находился в декретном отпуске или получал предусмотренную законом государственную помощь.
В то же время, требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет постепенно растут. В 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 2027 году — 34 года, а с 2028 года — не менее 35 лет.

Какие документы необходимы для подтверждения стажа

Порядок подтверждения периода ухода за ребенком зависит от того, когда он был.
Если речь идет о периоде до 1 января 2004 года, информация в реестрах может быть неполной. В таком случае в Пенсионный фонд нужно предоставить бумажные оригиналы документов:
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорт ребенка;
  • при наличии — справку органа социальной защиты о получении пособия по уходу.
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Для периода с 1 января по 31 декабря 2004 года подтверждением является справка органа социальной защиты населения о получении пособия по уходу за ребенком.
А вот с 1 января 2005 года государство начало самостоятельно платить страховые взносы за родителей. Поэтому соответствующий период фиксируется в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и дополнительно подавать документы не нужно.

Декретный период не равен льготному стажу

Зачисление ухода за ребенком в общий страховой стаж не означает автоматического зачисления этого периода в льготный или специальный стаж.
В частности, это не дает автоматического права на зачисление периода по Спискам № 1 или № 2 или в стаж за выслугу лет. Для этого законодательство предусматривает особые условия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияСтаж
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