Ваш рабочий стаж посчитали неверно: что делать и к кому обращаться Сегодня 09:50

Работница проверяет страховой стаж за компьютером

В настоящее время необходимый страховой (или, как его по привычке называют, трудовой или рабочий) стаж для выхода на пенсию составляет, в зависимости от возраста потенциального пенсионера, от 15 до 33 лет. Детальнее об этом можно прочитать здесь.

Но что делать, если вы и Пенсионный фонд расходитесь по оценке страхового стажа? То есть, ваш стаж посчитали неверно. Finance.ua нашел ответ.

Что входит в страховой стаж

Для начала следует понять, что означает термин «страховой стаж» и что в него входит.

«Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежало государственному социальному страхованию, которым или за которое уплачивался сбор на обязательное государственное пенсионное страхование согласно действовавшему ранее законодательству и/или подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию согласно настоящему Закону и за который уплачены страховые взносы».

Отсчет периода, за который должны уплачиваться страховые взносы, стартует 1 января 2004 года. Если страховые взносы после этой даты не уплачивались, то доказать что-либо Пенсионному фонду будет крайне трудно, и это еще очень мягко сказано.

Что касается данных до 1 января 2004 года, то в страховой стаж относят данные на основе записей в трудовой книжке или других документов, подтверждающих факт наличия стажа (тогда его называли трудовым). Какие именно документы, кроме трудовой книжки, могут подтвердить этот факт — дело индивидуальное, но обычно это выдержки из архивов предприятий или учреждений или решения суда.

Читайте также Новые пенсии для украинцев: что хотят изменить уже с 2027 года

Как именно происходит исчисление страхового стажа, можно ознакомиться в разъяснениях Пенсионного фонда Украины по этой или этой ссылке. В целом следует отметить, что в стаж, как правило, засчитывается военная служба и служба в органах правопорядка, обучение в высших и средних специальных или технических учебных заведениях, период получения пособия по безработице, работа по гражданско-правовым договорам, предпринимательская деятельность, работа заключенных, периоды получения пособия по беременности и родам, уход за пособием по беременности и родам.

Однако и здесь есть свои нюансы: обучение, служба в армии, периоды выплаты по безработице в разные годы засчитываются в стаж по-разному. Иногда не засчитываются вовсе.

Причина такой путаницы достаточно проста — в разные годы действовало разное законодательство, согласно которому и ведется учет страхового стажа, но вследствие этого разобраться во всех особенностях довольно сложно, поэтому пока не будем углубляться. Просто учтите, что в исчислении страхового стажа не все просто.

Как страховой стаж влияет на размер пенсии и прочие выплаты

Количество лет страхового стажа в большинстве случаев на размер пенсии ощутимо не влияет.

Формула для расчета размера пенсии весьма сложная, ее трудно понять неподготовленному человеку. Но ключевые параметры здесь: средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующие обращению; индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение личной зарплаты к средней по стране за каждый месяц страхового стажа) и коэффициент страхового стажа.

Пенсионный фонд выпустил по этому поводу официальное разъяснение, поэтому желающих подробно ознакомиться с этой темой просим сюда

Для приблизительного расчета потенциальной пенсии можно воспользоваться Пенсионным калькулятором на Портале электронных услуг ПФУ, однако имейте в виду — ваш расчет может сильно отличаться от того, что начислят специалисты Пенсионного фонда.

Чтобы не было иллюзий по поводу продолжительности стажа и его влияния на пенсию, процитируем ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (ч.1 ст. 28):

«За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту, предусмотренного абзацем первым этой части [прожиточный минимум для лиц, утративших работоспособность]».

На 2026 год эта сумма составляет 25 гривен 95 копеек. Стоит ли ради такой щедрой месячной надбавки работать лишний год — вопрос даже не риторический.

Однако продолжительность страхового стажа влияет на некоторые другие выплаты. В частности, на социальные гарантии — выплаты по листкам нетрудоспособности и пособие по безработице. Размер этих выплат дифференцируется в зависимости от размера страхового стажа.

Так, пособие по временной нетрудоспособности для застрахованных [ речь идет об общеобязательном государственном социальном страховании ] лиц выплачивается в зависимости от страхового стажа в следующих размерах:

50% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3-х лет;

60% - страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% - страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% - страховой стаж более 8 лет.

Есть и исключения: пособие в размере 100% зарплаты выплачивается ликвидаторам аварии на ЧАЭС 1−3 категорий, донорам, ветеранам войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины и т. д.

Более подробно с этой темой можно ознакомиться в разъяснении ПФУ по этой ссылке

📌 Маленькая пенсия? Переходите по ссылке и узнавайте, на какие доплаты и льготы можно рассчитывать в 2026 году.

Что касается выплаты по безработице, то как разъясняет Государственная служба занятости, ее размер формируется из двух составляющих: средней заработной платы и страхового стажа. Эти суммы рассчитываются следующим образом:

до 3 лет — 50 процентов;

от 3 до 6 лет — 55 процентов;

от 6 до 12 лет — 60 процентов;

от 12 до 18 лет — 65 процентов;

от 18 до 24 лет — 70 процентов;

от 24 до 30 лет — 75 процентов;

более 30 лет — 80 процентов.

Здесь тоже есть исключения и свои нюансы, однако это отдельная тема.

Типичные проблемы при исчислении стажа

Как уже отмечалось, начиная с 2004 года, страховой стаж учитывается по данным персонифицированного учета ПФУ на основе отчетности от работодателей и уплаченных взносов, а до настоящего времени — по данным из трудовых книжек.

Следовательно, отсюда и вытекают самые частые причины ошибок в его исчислении — либо некорректные записи, либо неверно сданная отчетность и неуплаченные взносы в ПФУ.

В случае с наемными работниками это может быть неофициальное трудоустройство, работа по договорам или на зарплату, размер Единого социального взноса (ЕСВ) с которой был ниже минимального (неполная ставка). В последнем случае стаж отнесут не «месяц за месяц», а пропорционально уплаченным взносам.

Еще одна опасность — неверно уплаченные взносы или неправильно указанные данные работника, за которого эти взносы уплачивались. Сам работник в этом случае не виновен, ошибку допустил работодатель, но последствия отображаются именно на наемном работнике. То же касается и случаев, когда работодатель не платил взносы.

Читайте также Добровольные пенсионные накопления: какую систему предлагают украинцам

Что касается предпринимателей, то они чаще всего страдают из-за нерегулярной уплаты налогов, неуплаты ЕСВ и отсутствия документов, которыми можно подтвердить уплату соответствующих взносов.

Что касается периода до 1 января 2004 года, данные для начисления пенсии обычно берутся из трудовых книжек. Здесь существуют другие опасности — нечеткие записи, отсутствие печатей или невозможность их прочитать, несовпадение в записях, отсутствие данных о приказах о приеме на работу или увольнении и т. д.

Есть и другие основания для отказа в зачислении страхового стажа, но это уже более редкие случаи, а мы пишем о типичных причинах ошибок.

Что делать и куда жаловаться

Высшая инстанция — это суд, решение которого будет обязательным для исполнения органами Пенсионного фонда.

Однако, во-первых, для обращения в суд необходимы основания, а во-вторых, во многих случаях можно обойтись без этого.

Если вы расходитесь в своем видении страхового стажа со специалистами ПФУ, для начала точно выясните, какие именно периоды и почему вам не учтены. Возможно, проблему можно решить, просто предоставив дополнительные документы.

Искать такие документы может быть достаточно просто — если предприятия не ликвидированы или их архивы сданы на хранение в соответствующие органы. Подтверждением могут быть приказы о принятии на работу, справки о зарплате или других официальных документах. На основании таких данных Пенсионный фонд должен учесть стаж.

Куда сложнее, если от работодателя не осталось ничего, кроме воспоминаний, или речь идет о временно оккупированных территориях. Частично в таких случаях можно найти данные в Реестре застрахованных лиц , который ведет ПФУ, но этот Реестр был создан только в 2011 году.

Неожиданные расходы? 😱 Деньги всегда под рукой благодаря удобному каталогу, на котором можно выбрать кредит для себя.

Впрочем, теоретически он должен содержать данные, начиная с 2000 года. Сведения из реестра могут получить как работодатель, так и застрахованное лицо в личном кабинете на веб-портале ПФУ, через Дію или непосредственно в сервисном центре ПФУ.

Все эти сведения следует подать в орган ПФУ, начисляющий пенсию. Его решение можно обжаловать в высшем органе Пенсионного фонда — о том, как это сделать можно прочитать здесь.

Если это не подействовало, то дорога одна — в суд. Это совсем не безнадежное дело — через суд часто можно добиться учета утраченного стажа даже благодаря показаниям свидетелей, не говоря уже о случаях, когда на руках имеются другие документы: квитанции, архивные справки, отчеты из налоговой и т. п.

Вместе с тем, это уже следует делать не в одиночку, а обратившись к адвокату, специализирующемуся именно на пенсионных делах.

Выплаты при отсутствии необходимого страхового стажа

В правиле относительно наличия необходимых лет страхового стажа, дающих право на получение пенсии, есть исключения. Это, прежде всего, касается лиц с инвалидностью.

Сроки исчисления минимально требуемого страхового стажа для назначения пенсии по инвалидности зависят как от возраста конкретного лица, так и от группы. Подробно о том, на каких условиях назначается пенсия по инвалидности, советуем прочитать здесь здесь . Это — официальные разъяснения Пенсионного фонда, на них можно ссылаться в случае споров.

Однако, тоже существуют исключения: «Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или вследствие ранения, увечья, контузии, других повреждений здоровья, полученных при участии в массовых акциях общественного протеста в Украине от 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года (Революции Достоинства), у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия назначается независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа» (статья 32 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Следует также добавить, что размеры пенсии по инвалидности составляют:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа — 90% пенсии по возрасту;

ІІІ группа — 50% пенсии по возрасту.

За назначением такой пенсии следует обращаться в органы Пенсионного фонда — как лично (в любой сервисный центр независимо от места регистрации), так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал «Дія». Из-за границы необходимо направить письменное обращение по почте.

Есть свои особенности по назначению пенсий по инвалидности для военнослужащих, «чернобыльцев», лицам, получившим инвалидность в результате войны.

Читайте также В Украине меняют правила зачисления страхового стажа

Для людей, не попадающих в вышеуказанные категории, предусмотрены социальные выплаты. На такие выплаты может претендовать и категория граждан, которые достигли возраста выхода на пенсию, но не имеют соответствующего страхового стажа и не относятся к льготным категориям. Подробно об этом — здесь

Подробно ознакомиться с основными положениями этих документов и размерами пособия можно здесь . Это также официальное разъяснение ПФУ.

Следует добавить, что размеры такого пособия существенно отличаются от размеров пенсии по инвалидности, поскольку устанавливается исходя из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

100% - лицам с инвалидностью I группы;

80% - лицам с инвалидностью II группы;

60% - лицам с инвалидностью III группы.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 гривен.

Обращаться за таким пособием также необходимо в Пенсионный фонд Украины.

Вывод

Вышеизложенное — только обобщение, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы.

Законодательная база, на которую есть ссылки в тексте, — это лишь часть документов, регламентирующих процедуру назначения пенсии или социальных выплат. К тому же она содержит много отсылочных норм. В частности, и на законы и подзаконные акты, которые утратили силу и которые следует учитывать по времени их действия.

Поэтому еще раз подчеркиваем: если у вас нет соответствующей квалификации и у вас есть сомнения в действиях должностных лиц ПФУ, обращайтесь за квалифицированной помощью к людям, которые на этом специализируются.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.