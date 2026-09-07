Выплаты для переселенцев продлили еще на шесть месяцев Сегодня 09:33 — Личные финансы

Помощь продлят еще на 6 месяцев

Кабинет Министров продлил государственную поддержку внутренне перемещенных лиц и уточнил отдельные условия назначения и выплаты пособия на жительство.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя можно на Finance.ua.

Пособие продлят еще на 6 месяцев

ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать выплаты в течение еще одного шестимесячного периода.

Максимальное количество таких периодов увеличено с пяти до шести.

Также урегулирован механизм продления помощи для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на ее получение. Выплату на следующий шестимесячный период будут продлевать автоматически.

Кроме того, уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.

Также мы рассказывали , что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячное пособие на проживание. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.

Полный список выплат и программ для ВПЛ на 2026 год — в гайде от Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.