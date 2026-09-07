Выплаты для переселенцев продлили еще на шесть месяцев

Кроме того, уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины в соответствии с требованиями законодательства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.
Также мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячное пособие на проживание. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.