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Выплаты для переселенцев продлили еще на шесть месяцев

Личные финансы
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Помощь продлят еще на 6 месяцев
Помощь продлят еще на 6 месяцев
Кабинет Министров продлил государственную поддержку внутренне перемещенных лиц и уточнил отдельные условия назначения и выплаты пособия на жительство.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Пособие продлят еще на 6 месяцев

ВПЛ, которые отвечают критериям для получения пособия на проживание, смогут получать выплаты в течение еще одного шестимесячного периода.
Максимальное количество таких периодов увеличено с пяти до шести.
Также урегулирован механизм продления помощи для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на ее получение. Выплату на следующий шестимесячный период будут продлевать автоматически.
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Кроме того, уточнен порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины в соответствии с требованиями законодательства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.
Также мы рассказывали, что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячное пособие на проживание. В частности, на выплаты могут повлиять дорогостоящие покупки, значительные средства на банковских счетах или длительное пребывание за границей.
Полный список выплат и программ для ВПЛ на 2026 год — в гайде от Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыВыплаты ВПЛ
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