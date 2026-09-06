Что следует учитывать при выборе будущей профессии Сегодня 16:13 — Личные финансы

5 факторов, которые следует учитывать при выборе будущей карьеры

Первая профессия не обязательно должна быть делом на всю жизнь. Человек может менять специальность, овладевать новыми навыками и полностью менять профессиональное направление в любом возрасте. В то же время, на старте карьеры важно оценить собственные интересы и сильные стороны, определить жизненные приоритеты, изучить ситуацию на рынке труда и перспективы заработка.

В Государственной службе занятости рассказали , на что следует обращать внимание при выборе будущей профессии.

5 факторов, которые следует учитывать при выборе будущей карьеры

1. Интересы и увлечения. Проанализируйте, какие школьные предметы вам легко даются, в каких кружках или занятиях удается достигать результатов и доставляет ли эта деятельность удовольствие.

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Важно также спросить себя, хотелось ли продолжать заниматься определенным делом, даже если оно не будет гарантировать популярность, высокий доход или одобрение других.

2. Навыки и сильные стороны. Часто трудоголизм, перфекционизм, жертвенность или гиперконтроль считают отличительными чертами. Однако для личности они вредны.

В то же время, черты, которые иногда воспринимают как недостатки, в определенных профессиях могут стать преимуществом. Это, например, упрямство для юриста, уверенность для хирурга, скептицизм для журналиста или подозрительность для правоохранителя.

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В Службе занятости советуют осознать свои особенности: экстраверт или интроверт, сенсорик или интуитив, логик или этик, рационал или иррационал.

3. Ценности и убеждения. Существует 4 основных ориентира, которые определяют поведение человека и способы делать выбор: духовные, социальные, материальные и личностные.

Определите, что для вас приоритет — финансовая независимость, стабильность, самореализация, творчество, помощь другим или возможность карьерного развития.

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Например, если вы упрямый человек, экстраверт, логик, рационал и мечтаете о финансовой независимости, вы потенциально хороший юрист, экономист или маркетолог. Если вы скептический человек, логик и рационал, то идеальными профессиями станут инженер, аналитик или медик.

4. Ситуация на рынке труда. Если после оценки интересов и способностей остается несколько возможных профессий, следует проверить, насколько они востребованы работодателями.

Обратите внимание на количество вакансий, конкуренцию среди кандидатов и развитие отрасли, где планируете работать. Это поможет сделать выбор в пользу более востребованных профессий.

5. Финансовая стабильность и потенциал заработка. Узнайте, сколько в среднем зарабатывают представители профессии и как меняется их оплата с приобретением опыта. Также важно сравнить потенциальный доход со стоимостью жизни в вашем регионе.

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