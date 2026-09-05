Как избежать налоговых рисков: рекомендации от ГНС Сегодня 13:24 — Личные финансы

Мужчина с документами

Ошибки отчетности, несвоевременная уплата налогов или неточности в декларациях могут стать причиной налоговых рисков.

Специалисты Главного управления ГНС в Киевской области рассказывают , где могут возникнуть риски и как их избежать.

Какие нарушения чаще всего создают риски

Налоговый риск — это возможность возникновения нарушений налогового законодательства. Он может быть связан как с непреднамеренными ошибками, так и с несвоевременным исполнением налоговых обязательств.

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Чаще всего налоговые риски касаются регистрации налогоплательщика, своевременной подачи отчетности, уплаты налогов и декларирования доходов и налоговых обязательств.

Как избежать налоговых рисков

ГНС использует риск-ориентированный подход. Налоговики анализируют показатели, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях и сосредотачивают внимание прежде всего на проблемных случаях.

Чтобы снизить риски, плательщику советуют своевременно выполнять налоговые обязанности, проверять информацию перед отправкой отчетности и пользоваться электронными сервисами ГНС.

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Если ошибка уже обнаружена, ее лучше исправить как можно скорее. При необходимости плательщики могут обратиться в налоговую за разъяснениями и консультацией.

До этого Finance.ua отмечал , дивиденды, получаемые физическими лицами, подлежат налогообложению военным сбором. Ставка такого сбора составляет 5% суммы начисленного дохода.

То есть, если человек получил дивиденды, с такого дохода должен быть уплачен военный сбор по соответствующей ставке.

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