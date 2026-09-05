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5 финансовых привычек, которые помогут молодежи лучше распоряжаться деньгами

Личные финансы
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Копилка с деньгами
Копилка с деньгами, Фото: magnific
Начало учебного года — подходящий момент для формирования полезных финансовых привычек. Для школьников, студентов и молодежи это возможность научиться планировать расходы, копить деньги и ответственно относиться к своим финансовым решениям.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, какие финансовые привычки следует взять с собой в новый учебный год.

Полезные финансовые привычки, которые помогут лучше управлять деньгами

Планируйте деньги вперед. Эксперты советуют распределять бюджет заранее: 50% направьте на обязательные расходы, отдельную сумму оставьте на желаемые покупки, а часть — на сбережения.
Ведите учет расходов. Для этого достаточно в течение недели записывать все покупки. Такой подход поможет увидеть, на что идут деньги и какие расходы можно было бы сократить.
Ставьте финансовые цели. Если хочется приобрести ноутбук, наушники, велосипед или отправиться в путешествие, следует определить необходимую сумму и сроки накопления. После этого рассчитайте, сколько нужно откладывать регулярно.
Избегайте импульсивных расходов. Не покупайте желаемую вещь сразу. Если покупка не срочная, стоит взять хотя бы день на размышления. За это время желание потратить деньги может исчезнуть.
Заботьтесь о финансовой безопасности. PIN-коды, CVV, пароли и коды подтверждения операций нельзя передавать другим людям, даже если собеседник представляется работником банка или другого учреждения.
Ранее Finance.ua писал, что для украинского студента заработать первые 1 тыс. долларов вполне реально и без полного отказа от учебы. Но скорость зависит не только от профессии, но и от формата занятости: полный рабочий день позволяет накопить необходимую сумму быстрее, тогда как подработка на 15−20 часов в неделю растягивает этот срок.
Finance.ua исследовал актуальные вакансии и попытался ответить на вопрос, сколько времени нужно студенту в Украине, чтобы заработать 1 тыс. долларов.
По материалам:
Finance.ua
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