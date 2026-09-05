С 2019 по 2026 год: как изменилась средняя зарплата педагогов за 7 лет Сегодня 09:17 — Личные финансы

Динамика зарплат учителей в Украине, Фото: magnific

В 2026 году зарплаты учителей должны возрасти на 50%: в январе их подняли на 30%, а с первого сентября — еще на 20%. По словам премьер-министра Корецкого, опытные педагоги смогут получать более 28 тысяч гривен в месяц. Обещание сделать профессию учителя престижной и высокооплачиваемой Владимир Зеленский дал в своей предвыборной программе кандидата в президенты Украины. Выполнение второй части этого обещания можно проверить, сопоставив среднюю зарплату педагогов и среднюю по экономике в стране.

«Слово и дело» рассказывает о том, как менялись доходы педагогов в 2019—2026 годах.

Как изменилась средняя зарплата педагогов в Украине за семь лет, Инфографика: Слово и дело

Какие зарплаты были у педагогов в 2019—2021 годах

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2019 года среднемесячная заработная плата работников сферы образования составила 7,4 тысяч гривен при 9,6 тысяч в среднем по экономике.

Во втором квартале средняя зарплата выросла до 8,4 тысяч, в третьем — упала до 8,1 тысяч, а в четвертом — снова выросла до 8,6 тысяч.

В последующие годы такая динамика будет сохраняться: зарплаты педагогов в первом и третьем квартале будут падать, а во втором и особенно четвертом будут расти. Это связано с тем, что на первый и третий кварталы приходятся зимние и летние каникулы, во время которых нагрузка педагогов — а значит и разнообразные надбавки — уменьшается. Также в конце года педагоги получают различные премии по итогам года.

Так, в первом квартале 2020 года средняя зарплата педагогов составляла 8,4 тысяч гривен, во втором — 9,3 тысяч, третьем — 9,2 тысяч, четвертом — 10,2 тысяч.

Среднегодовой разрыв в зарплате между зарплатами в сфере образования и в целом по Украине в 2020 году составил около 20% против 22,4% в 2019 году.

Наименьшее отставание образовательной сферы от остальной экономики зафиксировано в 2021-м — 15,6% в среднем за год.

Так, во втором квартале 2021 года средняя зарплата педагогов составила 12,2 тысяч против 13,8 тысяч гривен в среднем по стране.

В первом квартале педагоги в среднем получали по 10,8 тысяч, а в третьем и четвертом — 11,6 и 12,7 тысяч гривен соответственно.

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В 2022-м среднегодовой разрыв между зарплатами у педагогов и остальной экономики составил 19,1% - то есть вырос по сравнению с предыдущим годом, но оставался меньше, чем в 2019—2020 годах.

Средние зарплаты педагогов по кварталам составляли: 11,4 тыс. гривен — в первом, 11,9 тыс. — во втором, 11,3 тыс. — в третьем и 13,4 тыс. — в четвертом.

До 28,6% вырос среднегодовой разрыв между педагогами и остальными отраслями в 2023 году.

Традиционно средние зарплаты педагогов в первом квартале оказались наименьшими — 11 тысяч гривен, после чего выросли до 13 тысяч во втором квартале, упали до 12,2 тысяч в третьем квартале и поднялись до 13,5 тысяч в конце года.

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Те же тенденции продолжились в 2024 году: несмотря на то, что средняя оплата труда педагогов достигла 16,5 тысяч гривен в четвертом квартале, разрыв со средней зарплатой в экономике продолжил расти и достиг по результатам года 32,2%.

В первом квартале педагоги в среднем получали 12,7 тысяч гривен, во втором — 15 тысяч и в третьем — 14,2 тысячи.

Прошлый 2025 год установил рекордный среднегодовой разрыв между оплатой труда в образовательной отрасли и остальной экономике: 37,8%.

Притом что средняя месячная оплата труда педагогов в этом году пересекла отметку в 16 тысяч гривен, средняя зарплата в экономике в 2025 году составила почти 26 тысяч гривен.

При этом наибольший разрыв имел место в третьем квартале: 15,8 тысяч у педагогов против 26,3 тысяч в остальной стране.

За 2026 год Госстат обнародовал информацию только за первый квартал. Среднемесячная зарплата педагогов составила тогда 18,7 тысяч гривен, а в целом по экономике — 28,9 тысяч.

По словам премьера Корецкого, после повышения зарплаты педагогам на 20% молодые учителя будут получать 12,8−17,7 тысяч гривен в месяц, а опытные — 16,9−28,5 тысяч. Подсчитать зарплату учителя можно на специальном калькуляторе от МОН.

Слово і Діло По материалам:

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