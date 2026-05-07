Прибавка 40% для учителей: кто может получить

Некоторые педагогические работники Украины могут рассчитывать на надбавку от 20% до 40% должностного оклада.

Повышение денежного обеспечения предусмотрено для учителей, которым присвоили почетное звание. Эта доплата обязательна для всех бюджетных учебных заведений, пишет Новости. LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1298

Надбавка

Размер повышения установлен постановлением КМУ «Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

Если педагогу присвоили звание «народный», ему устанавливается надбавка в размере 40% должностного оклада. Почетное звание «заслуженный» гарантирует повышение ставки заработной платы на 20%.

Дополнительные средства начисляются на оклад, а также на оплату за преподавательские часы. Следует заметить, что надбавку назначают только если деятельность учителя по профилю совпадает с имеющимся почетным званием.

«При наличии двух или более званий надбавки устанавливаются по одному (высшему) званию. Соответствие почетного звания профиля деятельности работника на занимаемой должности определяется руководителем учреждения, заведения или организации», — говорится в постановлении правительства.

Базовый оклад учителя в мае

Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад педагога, необходимо знать его тарифный разряд по ЕТС и соответствующий коэффициент. Следует умножить показатель на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн.

Проведя необходимые вычисления, мы узнали базовые должностные оклады школьных преподавателей по состоянию на май:

10 ТР — от 6 315 грн;

11 ТР — от 6 836 грн;

12 ТР — от 7 356 грн;

13 ТР — от 7 877 грн;

14 ТР — от 8 397 грн.

Дополнительно сумму должны повысить на 40%, согласно постановлению № 1749 . Среди других обязательных надбавок за престижность труда (от 5% до 30%) и за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн в месяц).

Ранее Finance.ua писал , что средняя максимальная зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тыс. долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже.

Самые высокие зарплаты получают учителя в Люксембурге, где начальный доход составляет около 100 тыс. долларов в год, а максимальный превышает 170 тыс. долларов.

Высокие доходы — у педагогов и в Германии и Швейцарии, где также предлагают шестизначные пиковые зарплаты. В то же время, эти показатели все равно значительно ниже, чем в Люксембурге.

