В каких странах мира учителя зарабатывают больше всего (инфографика)
Средняя максимальная зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тысяч долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже.
Об этом пишет Visualcapitalist, ссылаясь на отчет ОЭСР «Образование: обзор 2025».
Где учителя зарабатывают больше всего
Высокие зарплаты получают учителя в Люксембурге, где начальный доход составляет около 100 тыс. долларов в год, а максимальный превышает 170 тыс. долларов.
Высокие доходы педагоги имеют и в Германии и Швейцарии, где также предлагают шестизначные пиковые зарплаты. В то же время, эти показатели все равно значительно ниже, чем в Люксембурге.
В каких странах зарплаты растут с опытом
В ряде государств начальные зарплаты умеренные, но со временем существенно увеличиваются. Например, в Канаде доход учителя может возрасти с 50 тыс. долларов до более чем 87 тыс. долларов.
Похожая тенденция наблюдается и в Нидерландах, где зафиксирован один из самых быстрых темпов роста оплаты труда учителей — с 58 тыс. долларов до 121 тыс. долларов.
Где учителя зарабатывают меньше всего
В Словакии, Греции и Бразилии начальные зарплаты могут быть ниже 30 тыс. долларов в год. Даже на пике карьеры доходы в этих странах часто не достигают среднего уровня по ОЭСР.
Как отмечают аналитики, в некоторых странах зарплаты растут медленно, что влияет на кадровый дефицит среди учителей и снижение качества образования.
Какие зарплаты получают учителя в Украине
Ранее Finance.ua писал, что медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляла 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн).
Также Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение зарплат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 г. зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.
Поделиться новостью
