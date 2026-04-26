В каких странах мира учителя зарабатывают больше всего (инфографика)

Сколько зарабатывают учителя в мире, Фото: freepik

Средняя максимальная зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тысяч долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже.

Об этом пишет Visualcapitalist, ссылаясь на отчет ОЭСР «Образование: обзор 2025».

Где учителя зарабатывают больше всего

Высокие зарплаты получают учителя в Люксембурге, где начальный доход составляет около 100 тыс. долларов в год, а максимальный превышает 170 тыс. долларов.

Высокие доходы педагоги имеют и в Германии и Швейцарии, где также предлагают шестизначные пиковые зарплаты. В то же время, эти показатели все равно значительно ниже, чем в Люксембурге.

В каких странах зарплаты растут с опытом

В ряде государств начальные зарплаты умеренные, но со временем существенно увеличиваются. Например, в Канаде доход учителя может возрасти с 50 тыс. долларов до более чем 87 тыс. долларов.

Похожая тенденция наблюдается и в Нидерландах, где зафиксирован один из самых быстрых темпов роста оплаты труда учителей — с 58 тыс. долларов до 121 тыс. долларов.

Где учителя зарабатывают меньше всего

В Словакии, Греции и Бразилии начальные зарплаты могут быть ниже 30 тыс. долларов в год. Даже на пике карьеры доходы в этих странах часто не достигают среднего уровня по ОЭСР.

Как отмечают аналитики, в некоторых странах зарплаты растут медленно, что влияет на кадровый дефицит среди учителей и снижение качества образования.

Какие зарплаты получают учителя в Украине

Ранее Finance.ua писал , что медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляла 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн).

Также Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение зарплат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 г. зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.