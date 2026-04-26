0 800 307 555
ру
В каких странах мира учителя зарабатывают больше всего (инфографика)

Личные финансы
27
Сколько зарабатывают учителя в мире
Средняя максимальная зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тысяч долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже.
Об этом пишет Visualcapitalist, ссылаясь на отчет ОЭСР «Образование: обзор 2025».

Где учителя зарабатывают больше всего

Высокие зарплаты получают учителя в Люксембурге, где начальный доход составляет около 100 тыс. долларов в год, а максимальный превышает 170 тыс. долларов.
Высокие доходы педагоги имеют и в Германии и Швейцарии, где также предлагают шестизначные пиковые зарплаты. В то же время, эти показатели все равно значительно ниже, чем в Люксембурге.
В каких странах зарплаты растут с опытом

В ряде государств начальные зарплаты умеренные, но со временем существенно увеличиваются. Например, в Канаде доход учителя может возрасти с 50 тыс. долларов до более чем 87 тыс. долларов.
Похожая тенденция наблюдается и в Нидерландах, где зафиксирован один из самых быстрых темпов роста оплаты труда учителей — с 58 тыс. долларов до 121 тыс. долларов.

Где учителя зарабатывают меньше всего

В Словакии, Греции и Бразилии начальные зарплаты могут быть ниже 30 тыс. долларов в год. Даже на пике карьеры доходы в этих странах часто не достигают среднего уровня по ОЭСР.
Как отмечают аналитики, в некоторых странах зарплаты растут медленно, что влияет на кадровый дефицит среди учителей и снижение качества образования.

Какие зарплаты получают учителя в Украине

Ранее Finance.ua писал, что медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляла 12 500 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году (11 500 грн).
Также Верховная Рада приняла проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено повышение зарплат педагогическим работникам. Так, с 1 января 2026 г. зарплаты педагогических работников вырастут на 30%, а с 1 сентября — еще на 20%.
По материалам:
Finance.ua
РаботаСредняя зарплата
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems