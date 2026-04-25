0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Финансовые преимущества студенческого билета

Личные финансы
33
Какие скидки предоставляет студенческий билет
Студенческий билет дает реальную возможность экономить на ежедневных расходах. Студенты могут получить скидки на путешествия по стране, посещение культурных мероприятий или оплату сервисов.
Об этом рассказывает платформа по финансовой грамотности «Гаразд».

Транспорт. Студенты имеют право на 50% скидки на ж/д билеты в плацкартные и общие вагоны, а также в вагоны 2−3 класса междугородних и пригородных поездов в пределах Украины.
Такая же льгота действует и в общественном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.
Культурные и развлекательные мероприятия. Студенческий билет может обеспечить скидку на билеты в театры, галереи, музеи, кинотеатры и т. д. В то же время размер скидок зависит от заведения и может включать ограничения по дате, времени или количеству билетов.
Стриминговые платформы. Отдельные компании предлагают специальные тарифы для молодежи, что позволяет экономить на цифровых услугах.
Среди преимуществ студенческого билета также выделяют:
  • скидки на абонементы в спортзалах и фитнес-центрах;
  • бесплатные возможности на разных образовательных платформах;
  • специальные тарифы от мобильных операторов

Как студентам эффективно пользоваться скидками

Эксперты советуют всегда иметь при себе студенческий билет (физический или в приложении «Дія»), предварительно проверять условия акций и не стесняться уточнять наличие скидок.
До этого Finance.ua отмечал, что бюджет студента часто ограничен, а расходов — много. Именно поэтому стипендию или доход нужно уметь распределить так, чтобы средств хватало на жизнь, развлечения и обязательно на сбережения. В этом поможет правило 50/30/20.
По материалам:
Finance.ua
СтудентыПерсональные финансы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems