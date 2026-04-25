Финансовые преимущества студенческого билета Сегодня 16:21 — Личные финансы

Какие скидки предоставляет студенческий билет

Студенческий билет дает реальную возможность экономить на ежедневных расходах. Студенты могут получить скидки на путешествия по стране, посещение культурных мероприятий или оплату сервисов.

Об этом рассказывает платформа по финансовой грамотности «Гаразд».

Какие скидки дает студенческий билет

Транспорт. Студенты имеют право на 50% скидки на ж/д билеты в плацкартные и общие вагоны, а также в вагоны 2−3 класса междугородних и пригородных поездов в пределах Украины.

Такая же льгота действует и в общественном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и метро.

Культурные и развлекательные мероприятия. Студенческий билет может обеспечить скидку на билеты в театры, галереи, музеи, кинотеатры и т. д. В то же время размер скидок зависит от заведения и может включать ограничения по дате, времени или количеству билетов.

Стриминговые платформы. Отдельные компании предлагают специальные тарифы для молодежи, что позволяет экономить на цифровых услугах.

Среди преимуществ студенческого билета также выделяют:

скидки на абонементы в спортзалах и фитнес-центрах;

бесплатные возможности на разных образовательных платформах;

специальные тарифы от мобильных операторов

Как студентам эффективно пользоваться скидками

Эксперты советуют всегда иметь при себе студенческий билет (физический или в приложении «Дія»), предварительно проверять условия акций и не стесняться уточнять наличие скидок.

До этого Finance.ua отмечал, что бюджет студента часто ограничен, а расходов — много. Именно поэтому стипендию или доход нужно уметь распределить так, чтобы средств хватало на жизнь, развлечения и обязательно на сбережения. В этом поможет правило 50/30/20.

