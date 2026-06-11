ТОП-10 туристических направлений с самым большим количеством негативных отзывов туристов Сегодня 18:00 — Мир

ТОП-10 туристических направлений с самым большим количеством негативных отзывов туристов

Эксперты назвали места, наиболее разочаровавшие туристов. Так, новое исследование Radical Storage, глобальной сети хранилищ для багажа, показывает, что самым неутешительным местом является Alton Towers в Англии, за ним следуют Georgia Aquarium и Horseshoe Casino, оба в Соединенных Штатах.

Алтон Тауэрс, Великобритания

Второй год подряд в рейтинге Radical Storage Alton Towers в английском графстве Стаффордшир фигурирует как самая неутешительная достопримечательность мира.

Более трети (38,2%) отзывов о тематических парках описывают негативный опыт, многие упоминают о переполненности и низком соотношении цены и качества.

Alton Towers регистрирует самый высокий процент отзывов с критикой соотношения цены и качества — 15% по сравнению со средним показателем исследования 1,3%.

Больше всего посетителей разочаровывают не сами аттракционы, а обслуживание клиентов, а также информация о билетах, которую многие считают ложной, и ожидание необходимости доплачивать, начиная от дорогой еды и напитков и заканчивая доступом к разным зонам парка.

Аквариум Джорджии, Атланта, США

Аквариум Джорджии в Атланте является домом для десятков тысяч морских существ, но это также второй самый неутешительный туристический памятник в списке.

Исследование показывает, что 19,6% отзывов содержат негативные слова, в то время как 10% посетителей описывают его как переполненный или с проблемами доступа, а 6,2% считают, что опыт не предлагает хорошего соотношения цены и качества.

Казино «Подкова», Луизиана, США

Также на Глубоком Юге Соединенных Штатов в Луизиане находится городское казино Horseshoe Casino с настольными играми, игровыми автоматами и покером, а также многочисленными заведениями питания, включая стейк-хаус и круглосуточный бургер-бар.

Несмотря на широкий ассортимент предложений, 18,6% посетителей оставили негативные отзывы.

В 16,6% этих отзывов появлялись такие слова и выражения, как «скучный», «сломанный», «переоцененный» или «нуждающийся в реставрации», что свидетельствует о том, что памятник далеко не оправдывает своей репутации.

Széchenyi Spa, Будапешт, Венгрия

Термальные купальни Сечени в Будапеште, столице Венгрии, являются крупнейшими лечебными термальными купальнями в Европе и местом, которое обязательно стоит посетить многим путешественникам, но не все ценят их красоту.

Согласно исследованию, 16,6% людей, которые оставили отзыв о спа-центре, имели негативный опыт.

Основные жалобы касаются переполненности и доступности, что упоминается в 7,2% всех отзывов по сравнению со средним показателем 2,1%.

Аквариум Рипли в Канаде, Торонто

У подножия башни CN Tower в Торонто, в Канадском аквариуме Рипли, расположен самый большой в стране крытый аквариум с более чем 20 000 водных животных и интерактивными экспонатами.

Несмотря на это, 16% посетителей оставили негативный отзыв, а 9,6% упомянули о проблемах с переполненностью, что делает его третьим худшим рейтингом в этой категории.

5% отзывов отметили, что аквариум не предлагает хорошего соотношения цены и качества.

Раньше мы писали о ТОП-10 лучших городах мира для ночного туризма. Лучшим городом для «ночного туризма» в 2026 году назван Рим. Итальянская столица возглавила рейтинг, опередив полсотни других популярных туристических направлений.

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