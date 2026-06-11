Студенты ВПЛ могут получать социальную стипендию — суммы и условия
Студенты из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся по государственному заказу, имеют право на социальную стипендию.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
В 2026 году ее размер составляет 1180 грн в месяц для студентов заведений высшего образования и 890 грн для студентов заведений профессионального предвысшего образования.
Выплаты начисляются до завершения обучения, но не дольше чем до достижения студентом 23-летнего возраста.
Кто может претендовать на выплаты
Социальную стипендию могут получить студенты, имеющие статус ВПЛ и переместившиеся с территорий, где ведутся боевые действия или находящиеся под временной оккупацией.
Также право на пособие имеют лица, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате войны до непригодного для проживания состояния.
Среди других условий получения выплат:
- обучение по государственному заказу;
- отсутствие академической задолженности и неудовлетворительных оценок;
- включение в рейтинг успеваемости;
- отсутствие академического отпуска;
- для студентов университетов — обучение по дневной форме;
- для студентов колледжей — по дневной или дуальной форме обучения.
Для первокурсников социальная стипендия назначается автоматически до завершения первого семестра обучения.
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Какие документы необходимы
Для оформления выплат студенту нужно подать в учебное заведение письменное или электронное заявление.
К заявлению необходимо приложить копии паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) и документа, подтверждающего право на льготу.
В то же время студенты, имеющие право одновременно на социальную и академическую стипендии, должны выбрать один из видов выплат. Исключение предусмотрено только для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые могут получать обе стипендии одновременно.
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