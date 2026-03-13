Студенты частных вузов тоже будут получать стипендии

В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом
В Украине меняется порядок выплаты академических стипендий студентам. Теперь их будут получать студенты высших учебных заведений независимо от формы собственности.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Стипендии для студентов частных университетов

Свириденко заявила, что правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных вузов, которые также учатся за счет средств государственного заказа.
Уже с 1 сентября этого года им будут начисляться академические стипендии в размере не менее 4000 грн.
«В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом», — напомнила Свириденко.
Средства для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями МОН на 2026 год.
«Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы у молодежи были возможности и достойные условия жизни и развития в Украине», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 сентября 2026 года студенты вузов и колледжей в Украине будут получать более высокие стипендиальные выплаты — в государственном бюджете на эти нужды заложили больше денег.
С сентября 2026 года студенты университетов будут получать следующие повышенные стипендии:
  • стипендия Президента Украины возрастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;
  • минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) — с 2910 грн до 5820 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу — с 2550 грн до 5100 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 грн до 7 420 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
