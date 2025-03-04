Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан — Finance.ua

Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан Сегодня 12:35

Кабмин упростил процедуру назначения социальных стипендий для студентов из уязвимых категорий. Теперь студенты могут получать выплаты до 23 лет и использовать альтернативные документы для подтверждения статуса.

Правительство приняло постановление, упрощающее назначение социальных стипендий студентам — детям из льготных категорий (семей ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы).

Об этом сообщил Кабинет Министров.

Студенты смогут получать социальную стипендию от государства и после достижения 18-летнего возраста до 23-х лет включительно. Также, среди изменений:

если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, можно использовать для оформления стипендии решение суда о признании отца или матери безвестно отсутствующим, или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

детям УБД вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, можно использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.