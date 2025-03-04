Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан — Finance.ua
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Кабмин упростил назначение соцстипендий студентам из уязвимых категорий граждан

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Кабмин упростил процедуру назначения социальных стипендий для студентов из уязвимых категорий. Теперь студенты могут получать выплаты до 23 лет и использовать альтернативные документы для подтверждения статуса.
Правительство приняло постановление, упрощающее назначение социальных стипендий студентам — детям из льготных категорий (семей ВПЛ, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, лиц, лишенных личной свободы).
Об этом сообщил Кабинет Министров.
Студенты смогут получать социальную стипендию от государства и после достижения 18-летнего возраста до 23-х лет включительно. Также, среди изменений:
  • если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, можно использовать для оформления стипендии решение суда о признании отца или матери безвестно отсутствующим, или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • детям УБД вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях, если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД, можно использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.
По материалам:
УНН
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