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Постоянное место жительства за границей: что нужно знать украинцам

Личные финансы
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ПМЖ – это распространенная аббревиатура, которая расшифровывается как постоянное место жительства.
ПМЖ – это распространенная аббревиатура, которая расшифровывается как постоянное место жительства.
Оформление постоянного местожительства за границей является правом, а не обязанностью гражданина Украины. В то же время, получение такого статуса предоставляет ряд дополнительных возможностей.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Обязательно ли оформлять ПМЖ

ПМЖ — это распространенная аббревиатура, которая расшифровывается как постоянное место жительства. В Украине она используется для обозначения процедуры оформления документов для выезда/оставления на постоянное место жительства за рубежом.
Выезд/оставление на постоянное место жительства (ПМЖ) оформляется исключительно в официальных органах Украины с целью получения статуса нерезидента, то есть лица, постоянно проживающего за пределами Украины.
Оформление ПМЖ — это, прежде всего, право, а не обязанность гражданина Украины. Впрочем, оформление ПМЖ дает гражданину определенные дополнительные возможности. В частности, гражданин может:
  • сняться с регистрации места проживания в Украине;
  • встать на постоянный консульский учет;
  • путешествовать со своим несовершеннолетним ребенком (если ребенок также имеет статус ПМЖ) без согласия второго родителя-гражданина Украины;
  • ходатайствовать в заграничное дипломатическое учреждение Украины по таким вопросам:
— выход из гражданства Украины;
 — расторжение брака между гражданами Украины по взаимному согласию супругов (при отсутствии несовершеннолетних детей и регистрации брака в Украине);
 — смена имени по собственному желанию (кроме случаев смены фамилии вследствие заключения брака);
 — внесение изменений в актовую запись гражданского состояния, ее восстановление или отмену.

Куда обращаться для оформления ПМЖ

Тем, кто заинтересован в оформлении ПМЖ, следует обращаться:
Оформление документов для выезда или оставления на постоянное место жительства за границей часто путают с получением вида на постоянное жительство в другом государстве. Однако это разные процедуры.
Разрешение на жительство в иностранной стране гражданин Украины получает в миграционных органах соответствующего государства. В разных странах такие документы могут иметь разные названия: residence permit, permesso di soggiorno, permís de residence, permis de residence, permissão de residência, Aufenthaltstitel и т. д.
Оформление такого документа не меняет статус гражданина Украины с точки зрения украинских государственных органов. В то же время наличие вида на жительство в другой стране само по себе не подтверждает статус гражданина Украины, постоянно проживающего за границей.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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