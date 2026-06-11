Постоянное место жительства за границей: что нужно знать украинцам
Оформление постоянного местожительства за границей является правом, а не обязанностью гражданина Украины. В то же время, получение такого статуса предоставляет ряд дополнительных возможностей.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.
Обязательно ли оформлять ПМЖ
ПМЖ — это распространенная аббревиатура, которая расшифровывается как постоянное место жительства. В Украине она используется для обозначения процедуры оформления документов для выезда/оставления на постоянное место жительства за рубежом.
Выезд/оставление на постоянное место жительства (ПМЖ) оформляется исключительно в официальных органах Украины с целью получения статуса нерезидента, то есть лица, постоянно проживающего за пределами Украины.
Оформление ПМЖ — это, прежде всего, право, а не обязанность гражданина Украины. Впрочем, оформление ПМЖ дает гражданину определенные дополнительные возможности. В частности, гражданин может:
- сняться с регистрации места проживания в Украине;
- встать на постоянный консульский учет;
- путешествовать со своим несовершеннолетним ребенком (если ребенок также имеет статус ПМЖ) без согласия второго родителя-гражданина Украины;
- ходатайствовать в заграничное дипломатическое учреждение Украины по таким вопросам:
— выход из гражданства Украины;
— расторжение брака между гражданами Украины по взаимному согласию супругов (при отсутствии несовершеннолетних детей и регистрации брака в Украине);
— смена имени по собственному желанию (кроме случаев смены фамилии вследствие заключения брака);
— внесение изменений в актовую запись гражданского состояния, ее восстановление или отмену.
— расторжение брака между гражданами Украины по взаимному согласию супругов (при отсутствии несовершеннолетних детей и регистрации брака в Украине);
— смена имени по собственному желанию (кроме случаев смены фамилии вследствие заключения брака);
— внесение изменений в актовую запись гражданского состояния, ее восстановление или отмену.
Куда обращаться для оформления ПМЖ
Тем, кто заинтересован в оформлении ПМЖ, следует обращаться:
- в Украине — в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины по месту жительства;
- за границей — в посольство или консульство Украины.
Оформление документов для выезда или оставления на постоянное место жительства за границей часто путают с получением вида на постоянное жительство в другом государстве. Однако это разные процедуры.
Разрешение на жительство в иностранной стране гражданин Украины получает в миграционных органах соответствующего государства. В разных странах такие документы могут иметь разные названия: residence permit, permesso di soggiorno, permís de residence, permis de residence, permissão de residência, Aufenthaltstitel
и т. д.
Оформление такого документа не меняет статус гражданина Украины с точки зрения украинских государственных органов. В то же время наличие вида на жительство в другой стране само по себе не подтверждает статус гражданина Украины, постоянно проживающего за границей.
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