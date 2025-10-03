Удвічі менше середньої зарплати: скільки заробляють вчителі в Україні Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Удвічі менше середньої зарплати: скільки заробляють вчителі в Україні

Медіанна зарплата вчителів у вересні 2025 році становить 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою.

Про це свідчать дані OLX Робота

Зазначається, що професія вчителя й надалі залишається однією з найменш оплачуваних в Україні. Для порівняння, у Польщі зарплата вчителя залежно від категорії та стажу сягає від 5 000 до 7 300 злотих (57 000−83 000 грн).

Вихователі дитячих садків мають дещо вищі зарплати, ніж колеги вчителі. Цьогоріч медіанна зарплата зросла до 14 500 грн, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (13 000 грн). Кількість відгуків збільшилася на 12%, а кількість оголошень зросла на 20%.

Репетитори зазвичай працюють на погодинній основі й отримують в середньому 400 грн/год, що на 33% більше, ніж у 2024 році (300 грн/год). Кількість відгуків на роботу репетитором зросла на 78%, а кількість оголошень збільшилася на 23%.

Середня зарплата по країні

Попри те, що цьогоріч зарплати фахівців у сфері освіти зросли, ця сума залишається меншою, ніж в середньому по Україні.

Наприклад, згідно з даними Державної служби статистики, у липні середня зарплата в Україні становила 26 499 грн, що більш ніж удвічі більше, ніж у вчителів.

При цьому, всупереч низьким зарплатам, кількість охочих працювати вчителем чи вихователем зросла.

«Ситуація із зарплатами педагогів сьогодні виглядає критичною. Низький рівень оплати праці створює ризик відтоку кадрів та падіння якості освіти. Це особливо небезпечно в умовах війни, коли вчителі виконують не лише освітню, а й суспільну місію: підтримують дітей, формують у них відчуття безпеки та стабільності, а також відіграють ключову роль у зміцненні національної ідентичності. Тому передбачувана і справедлива система винагороди має стати питанням не лише соціальної політики, а й національної безпеки», — зазначила керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

Довідка Finance.ua:

Кабмін у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% і становитиме близько 25 тисяч гривень. Підвищення охопить близько 470 тисяч ставок педагогічних працівників;

за даними Мінфіну, на підвищення заробітної плати вчителям у 2026 році буде спрямовано 41,8 млрд гривень;

план підвищення зарплат вчителів на 50% у проєкті бюджету-2026 — позитивний крок, але цього недостатньо, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

