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Перевыпуск SIM-карт: как уберечься от мошенников (инфографика)

Личные финансы
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Перевыпуск SIM-карт: как уберечься от мошенников (инфографика)
Перевыпуск SIM-карт: как уберечься от мошенников (инфографика)
Утрата собственной sim-карты — это не только бытовые неудобства, но и серьезная угроза финансовой безопасности и конфиденциальности граждан.
Об этом предупреждает Киберполиция.

Что важно знать

Мошенники используют методы социальной инженерии, фишинговые сайты и т. д., чтобы заставить человека передать необходимые данные или выполнить необходимые действия.
Преступники даже могут намеренно звонить по телефону жертве с разных номеров, чтобы затем использовать эти же номера для подтверждения перевыпуска sim-карты.
<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ

Как обезопасить себя

Будьте осторожны со звонками от якобы представителей мобильного оператора. Если вам звонят с просьбой предоставить код подтверждения или личные данные, не передавайте информацию и завершите разговор.
В случае сомнений самостоятельно позвоните своему оператору по официальному номеру.
Если подозреваете, что вашу карту хотят перевыпустить — немедленно обратитесь в службу поддержки мобильного оператора.
Сообщите о подозрительной активности и заблокируйте удаленный перевыпуск SIM-карты.
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Прервите «цепочку» мошеннических звонков. Если вам звонят по телефону с подозрительными предложениями или просьбой перезвонить — сразу позвоните своим знакомым или родственникам — это позволит разорвать возможный мошеннический механизм.

Запретите удаленный перевыпуск SIM-карты

В настройках мобильного оператора или через контактный центр можно активировать функцию, позволяющую перевыпуск sim-карты только при личном визите в официальный магазин и с предъявлением паспорта.
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Используйте уникальный номер для финансовых операций. Желательно иметь отдельный номер телефона для банковских операций, который не указывается в открытом доступе, в частности объявлениях или социальных сетей, или мессенджеров.
Рассмотрите возможность перехода на контрактное обслуживание или привязку предоплаченного телефонного номера к паспорту.
Такая форма подключения обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку перевыпуск sim-карты возможен только при личном присутствии и предъявлении документа.
Также вы можете обратиться к своему мобильному оператору и узнать о других дополнительных мерах безопасности (например, подтверждение изменения sim-карты через видеоверификацию или проверку по паспорту), и попросить включить их. Обратите внимание, что некоторые операторы могут взимать дополнительные средства за подобные услуги.

Что делать, если стали жертвой мошенников

  • Немедленно обратитесь к мобильному оператору и сообщите о перевыпуске sim-карты без вашего ведома.
  • Предложите временно заблокировать номер.
  • При подозрении, что мошенники получили доступ к банковскому аккаунту — свяжитесь с банком и заблокируйте карты и онлайн-доступ.
  • Проверьте доступ к аккаунтам в социальных сетях и электронной почте. Если есть подозрение на излом — смените пароли.
Если мошенники получили доступ к вашим аккаунтам — сообщите об этом друзьям и знакомым, чтобы они не попали в ловушку мошенников (например, если мошенники будут просить деньги от вашего имени).
Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве или обратитесь в киберполицию по ссылке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Финтех
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