Перевыпуск SIM-карт: как уберечься от мошенников (инфографика)

Прервите «цепочку» мошеннических звонков. Если вам звонят по телефону с подозрительными предложениями или просьбой перезвонить — сразу позвоните своим знакомым или родственникам — это позволит разорвать возможный мошеннический механизм.
Запретите удаленный перевыпуск SIM-карты
В настройках мобильного оператора или через контактный центр можно активировать функцию, позволяющую перевыпуск sim-карты только при личном визите в официальный магазин и с предъявлением паспорта.
Используйте уникальный номер для финансовых операций. Желательно иметь отдельный номер телефона для банковских операций, который не указывается в открытом доступе, в частности объявлениях или социальных сетей, или мессенджеров.
Рассмотрите возможность перехода на контрактное обслуживание или привязку предоплаченного телефонного номера к паспорту.
Такая форма подключения обеспечивает более высокий уровень безопасности, поскольку перевыпуск sim-карты возможен только при личном присутствии и предъявлении документа.
Также вы можете обратиться к своему мобильному оператору и узнать о других дополнительных мерах безопасности (например, подтверждение изменения sim-карты через видеоверификацию или проверку по паспорту), и попросить включить их. Обратите внимание, что некоторые операторы могут взимать дополнительные средства за подобные услуги.
Что делать, если стали жертвой мошенников
Немедленно обратитесь к мобильному оператору и сообщите о перевыпуске sim-карты без вашего ведома.
Предложите временно заблокировать номер.
При подозрении, что мошенники получили доступ к банковскому аккаунту — свяжитесь с банком и заблокируйте карты и онлайн-доступ.
Проверьте доступ к аккаунтам в социальных сетях и электронной почте. Если есть подозрение на излом — смените пароли.
Если мошенники получили доступ к вашим аккаунтам — сообщите об этом друзьям и знакомым, чтобы они не попали в ловушку мошенников (например, если мошенники будут просить деньги от вашего имени).
Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве или обратитесь в киберполицию по ссылке.