Мобильные операторы манипулируют: АМКУ взялся за «безлимит»

«После проведенных мероприятий контроля на рынке электронных коммуникаций, АМКУ обнаружил, что во время продвижения тарифных планов в различных каналах коммуникаций (пакеты тарифных планов, веб-сайты и социальные сети, рекламные материалы) операторы мобильной связи используют утверждение „безлим“, „безлимитный интернет“ и аналогичные фиксированные объемы. „ВФ Украина“, ООО „Лайфселл“ и ЧАО „Киевстар“ существенно снижают скорость мобильного интернета — до уровня, который может затруднять или ограничивать полноценное пользование онлайн-сервисами. Информация о таких ограничениях хоть и предоставляется, однако способом, усложняющим ее восприятие: мелким шрифтом либо в справочных материалах, либо через дополнительные гиперссылки», — написал он.
По его словам, на этапе принятия решения по активации определенного тарифного плана это может привести к тому, что потребитель будет рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений, в том числе в части скорости передачи/получения данных.
При этом Комитет установил, что у мобильных операторов есть отдельные тарифные планы без ограничений скорости мобильного интернета после использования определенного объема трафика, однако они существенно дороже.
АМКУ отметил важность надлежащего информирования потребителей, в частности доступным образом, и предоставил ЧАО «ВФ Украина», ООО «Лайфселл» и ЧАО «Киевстар» соответствующие рекомендации.