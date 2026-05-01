Мобильные операторы манипулируют: АМКУ взялся за «безлимит» Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины дал строгие рекомендации крупнейшим мобильным операторам — «Vodafone Украина», lifecell и «Киевстар».

Причина — прекратить распространение неточной информации о «безлимитном интернете», который по факту не безлимитный.

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

«После проведенных мероприятий контроля на рынке электронных коммуникаций, АМКУ обнаружил, что во время продвижения тарифных планов в различных каналах коммуникаций (пакеты тарифных планов, веб-сайты и социальные сети, рекламные материалы) операторы мобильной связи используют утверждение „безлим“, „безлимитный интернет“ и аналогичные фиксированные объемы. „ВФ Украина“, ООО „Лайфселл“ и ЧАО „Киевстар“ существенно снижают скорость мобильного интернета — до уровня, который может затруднять или ограничивать полноценное пользование онлайн-сервисами. Информация о таких ограничениях хоть и предоставляется, однако способом, усложняющим ее восприятие: мелким шрифтом либо в справочных материалах, либо через дополнительные гиперссылки», — написал он.

По его словам, на этапе принятия решения по активации определенного тарифного плана это может привести к тому, что потребитель будет рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений, в том числе в части скорости передачи/получения данных.

При этом Комитет установил, что у мобильных операторов есть отдельные тарифные планы без ограничений скорости мобильного интернета после использования определенного объема трафика, однако они существенно дороже.

АМКУ отметил важность надлежащего информирования потребителей, в частности доступным образом, и предоставил ЧАО «ВФ Украина», ООО «Лайфселл» и ЧАО «Киевстар» соответствующие рекомендации.

Сроки

Рекомендации обязательны к рассмотрению в 30-дневный срок со дня их получения операторами мобильной связи.

Ранее Finance.ua писал, что lifecell меняет цены и условия по ряду тарифов. Также Киевстар от 10 марта 2026 года закрывает некоторые тарифы.

