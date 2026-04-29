5,4 млрд грн рентной платы Укргаздобыча перечислила в бюджет страны

АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, направило в сводный бюджет страны 5,4 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-марте 2026 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно действующему законодательству, 5% из этой суммы или 270,5 млн грн поступило в бюджеты местного и областного уровней в регионах, на территории которых компания ведет добычу углеводородов.

Рентные средства распределяются между областями следующим образом:

— Харьковская — 150 млн грн

— Полтавская — 96,6 млн грн

— Львовская — 13,3 млн грн

— Днепропетровская — 3,4 млн грн

— Другие — 7,2 млн грн

