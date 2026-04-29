0 800 307 555
5,4 млрд грн рентной платы Укргаздобыча перечислила в бюджет страны

5,4 млрд грн рентной платы Укргаздобыча перечислила в бюджет страны
5,4 млрд грн рентной платы Укргаздобыча перечислила в бюджет страны
АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, направило в сводный бюджет страны 5,4 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-марте 2026 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно действующему законодательству, 5% из этой суммы или 270,5 млн грн поступило в бюджеты местного и областного уровней в регионах, на территории которых компания ведет добычу углеводородов.
Рентные средства распределяются между областями следующим образом:
— Харьковская — 150 млн грн
— Полтавская — 96,6 млн грн
— Львовская — 13,3 млн грн
— Днепропетровская — 3,4 млн грн
— Другие — 7,2 млн грн
По материалам:
Finance.ua
