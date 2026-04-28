Китай заблокировал сделку Meta на $2 млрд по покупке ИИ-стартапа Manus Вчера 18:30 — Фондовый рынок

Meta объявила о покупке Manus в декабре 2025 года

Китайские регуляторы обязали Meta отменить сделку по приобретению применения искусственного интеллекта Manus за $2 млрд — на фоне конкуренции между Вашингтоном и Пекином за преобладание в этой сфере.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на Financial Times.

Вмешательство на позднем этапе сделки

Это необычное вмешательство Пекина на позднем этапе сделки, причем между двумя некитайскими компаниями. Meta объявила о покупке Manus в декабре 2025 года, сделку совершили в начале этого года. В App Store приложение Manus from Meta до сих пор указывает сингапурскую компанию Butterfly Effect как разработчика. Meta уже начала интегрировать ПО Manus.

Как именно можно отменить сделку на таком этапе — непонятно. Источник, осведомленный о решении Пекина, говорит, что это скорее сигнал и предупреждение для подобных сделок в будущем. По его словам, этот шаг «достаточно жесткий и имеет четкую цель остановить дальнейшие сделки [вроде Manus]. На самом деле, расторгнуть уже заключенную сделку сложно, поэтому это больше о сигнале и формировании рычагов перед саммитом Си — Трампа».

Геополитический контекст

Объявление появилось накануне ожидаемой встречи в следующем месяце между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, где будут обсуждаться продолжительная торговая напряженность.

Ранее Пекин назвал сделку «заговором», направленным на ослабление технологической базы страны. Регуляторы начали проверку еще в январе — не нарушает ли сделка правила инвестирования. Чиновники изучали сделку с разных сторон — от экспортного контроля до инвестиционного и конкурентного законодательства. В марте двум соучредителям Manus запретили покидать Китай во время проверки. В конце концов Государственный комитет Китая по развитию и реформам заявил, что запрещает «иностранные инвестиции» в Manus и требует отменить сделку в соответствии с законом.

Позиция Meta

Meta пока не прокомментировала ситуацию. Ранее компания заявляла, что сделка полностью соответствует законодательству и ожидает урегулирования вопросов с китайскими властями.

Чтобы расторгнуть сделку, Meta, вероятно, придется продать актив новому покупателю, вернуть его предыдущим инвесторам или найти новых партнеров. Это сложно, ведь компания уже интегрировала Manus в часть своих продуктов.

Что известно о Manus

Manus позволяет создавать персональных AI-агентов, которые могут самостоятельно выполнять сложные задачи, управлять файлами и даже создавать программное обеспечение. Компанию-разработчика Butterfly Effect основали в Китае в 2022 году, но после инвестиций от американского фонда Benchmark Capital она перенесла штаб-квартиру в Сингапур.

