НКЦБФР и НГУ презентовали рынку новую модель регистрации акций Сегодня 17:25 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку совместно с Национальным депозитарием Украины презентовала участникам рынка концепцию новой модели регистрации выпусков акций через Центральный депозитарий, предусматривающую упрощение процедуры.

От НКЦБФР спикерами выступили Председатель Алексей Семенюк и член Комиссии Максим Либанов, со стороны НГУ — Председатель правления Марина Адамовская и начальник Юридического управления Елена Обжелян.

«Наш вектор неизменный — вход на рынок должен быть простым. Сегодня регистрация может занять месяцы, и мы хотим сократить этот путь до одной-двух недель», — отметил Председатель НКЦБФР Алексей Семенюк.

Концепция предусматривает

Делегирование части функций по регистрации непубличных выпусков акций Центральному депозитарию, тогда как Комиссия сосредоточится на надзорной роли.

Предлагаемая модель базируется на принципе «единого окна» и предусматривает цифровизацию процесса без дублирования документов между учреждениями.

«Мы говорим об оптимизации процесса, фактически не менявшегося более 20 лет. Задача — сделать его максимально цифровой и современной, сохраняя необходимый контроль», — отметил член Комиссии Максим Либанов.

На первом этапе новую модель планируют применить к простейшим случаям, в частности, создание частных акционерных обществ с определенным кругом инвесторов и увеличение уставного капитала за счет прибыли или дополнительного капитала.

Для внедрения концепции необходимы изменения в законодательство. В Комиссии ожидается, что по оптимистическому сценарию новая модель может заработать в 2027 году после принятия соответствующих решений и технической подготовки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.