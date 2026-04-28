Xiaomi выпустила свои первые полноразмерные наушники с автономностью 3 дня

Компания Xiaomi, известная своими дешевыми TWS-наушниками, решила впервые выйти в сегмент полноразмерных наушников. Новинка получила название Redmi Headphones и ориентирована на бюджетный уровень, при этом предлагая достаточно сильные характеристики.
Наушники оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием. Компания заявляет, что они способны воспроизводить звук в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц.
Одной из главных особенностей стала система активного шумоподавления, которая может снижать шум окружающей среды на 42 дБ — показатель, чаще встречающийся в более дорогих моделях. Также заявлена поддержка Bluetooth 5.4 и возможность подключения через USB-C.
Особое внимание уделено автономности: производитель обещает до 72 часов работы без включенного шумоподавления. Внутри установлен аккумулятор емкостью около 500 мА*ч. Для повседневного использования добавили сложную конструкцию и защиту от влаги IP54.
На старте продаж наушники ожидаются в черном и белом цветах, а позже появится голубая версия. Цена, как сообщается, будет зависеть от региона и продавца. К примеру, на Филиппинах новинку оценили в $55.