Xiaomi выпустила свои первые полноразмерные наушники с автономностью 3 дня 28.04.2026, 00:12

Компания Xiaomi, известная своими дешевыми TWS-наушниками, решила впервые выйти в сегмент полноразмерных наушников. Новинка получила название Redmi Headphones и ориентирована на бюджетный уровень, при этом предлагая достаточно сильные характеристики.

Об этом пишет Gizmochina.

Наушники оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием. Компания заявляет, что они способны воспроизводить звук в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц.

Одной из главных особенностей стала система активного шумоподавления, которая может снижать шум окружающей среды на 42 дБ — показатель, чаще встречающийся в более дорогих моделях. Также заявлена ​​поддержка Bluetooth 5.4 и возможность подключения через USB-C.

Особое внимание уделено автономности: производитель обещает до 72 часов работы без включенного шумоподавления. Внутри установлен аккумулятор емкостью около 500 мА*ч. Для повседневного использования добавили сложную конструкцию и защиту от влаги IP54.

На старте продаж наушники ожидаются в черном и белом цветах, а позже появится голубая версия. Цена, как сообщается, будет зависеть от региона и продавца. К примеру, на Филиппинах новинку оценили в $55.

